La defensa de dos jugadores implicados en el amaño de partidos pide su archivo porque solo jugaban a la Play

La acusación contra Samuel Sáiz y Carlos Briones que convivieron temporalmente juntos en el Huesca con uno de los presuntos intermediarios, Iñigo López, se centran en un partido de Tercera División de 2017 supuestamente amañado, el que se jugó entre el Sariñena y el Cariñena que se jugó el 13 de abril del 2017. Los dos jugadores niegan como lo hicieron ante el juez haber participado " en la negociación con Iñigo López para amañar el partido con el fin de beneficiarse en apuestas deportivas". Además de este partido se les acusa de haber participado en los presuntos amaños del Huesca contra el Gimnástic de Tarragona, que se jugó el 27 de mayo del 2018 y del Valencia contra el Valladolid que se jugó el 18 de mayo del 2019.



En el escrito de archivo que ha presentado su abogado Juan González Ospina y al que ha tenido acceso la Cadena SER se asegura que " en los pinchazos telefónicos interceptados judicialmente los dos jugadores hablaban sobre videojuegos y no sobre amaños". Según la defensa de los jugadores las conversaciones que mantuvieron sus clientes se refieren a "diversos videojuegos a los que jugaban Díaz y Briones y a inversiones realizadas por ambos en torneos on-línea y no a apuestas".



"No existe absolutamente nada que vincule a nuestros representados con el hecho criminal por el que se les investiga, más allá de unas conversaciones de WhatsApp entre los dos jugadores y López, conversaciones en las que no se incrimina a nadie, ni se puede inferir de las mismas de forma taxativa que exista una compra directa de jugadores o de un partido de fútbol, subraya el escrito de archivo. "Lo único que existe, continúa este escrito es que estas conversaciones coinciden en el tiempo con el partido Cariñena contra el Sariñena, algo que no es inusual teniendo en cuenta que eran compañeros del Huesca".



Entre las frases que según el abogado podrían haber creado malentendido están la de "Las bases de la FIFA", "Los servidores se han caído", "Las actualizaciones no están", "Los chicos", "Los menús" y "Los vecinos se despiertan". "Mis representados, continúa la defensa, han dado una explicación lógica y racional por parte de mis representados que han explicado las bases del videojuego FIFA de la Play Station".



Los dos jugadores piden que se haga justicia lo antes posible porque la implicación en el caso Oikos está suponiendo graves perjuicios a nivel personal y deportivo. Los dos jugadores están siendo investigados por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

