Vuelve enlightED con los mayores expertos mundiales en educación, innovación y EdTech

¿Cómo debemos prepararnos para los retos educativos en 2030? ¿Cómo han de reformular las escuelas la formación de sus alumnos en la era digital? ¿Cómo deben orientar las universidades su oferta formativa para cubrir las necesidades de las empresas ante la irrupción del Big Data y la Inteligencia Artificial? ¿Cuáles son los retos en EdTech para dar respuesta al sector educativo y empresarial?

Estas son algunas de las preguntas que se plantearán durante enlightED, un encuentro promovido por Fundación Telefónica, IE University, South Summit, al que se suma como novedad este año Fundación Santillana en calidad de socio principal. Esta segunda edición se celebrará del 2 al 4 de octubre, en La Nave (Madrid) en el marco del South Summit 2019.

Prestigiosos expertos se dan cita para debatir sobre la educación en la era digital

Entre los ponentes ya han confirmado su participación en enlightED 2019 Niall Ferguson, historiador, escritor y profesor en Stanford University y CES Harvard University; Kelly Palmer, cofundadora y ‘Chief Learning and Talent Officer’ en Degreed; Tal Ben-Shahar, escritor bestseller y profesor sobre Psicología Positiva, Felicidad y Liderazgo, ha sido profesor en Harvard Univesity y es consultor de organizaciones multinacionales; Siva Kumari, directora general en International Baccalaureate; Simon Nelson, CEO de Future Learn; Markus Witte, CEO de Babbel; Orlando Ayala, Asesor del presidente de Colombia en Educación y Tecnología; Pierre Dubuc, Cofundador y CEO de Openclassrooms; Patricia Kuhl, codirectora del ‘Institute for Learning & Brain Sciences’ de la Universidad de Washington; Ju-Ho Lee, ex ministro de Educación de Corea del Sur; o Alex Romero, Founder & CEO, Alto Data Analytics.

Junto a ellos, los presidentes de las organizaciones promotoras, José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica; Santiago Iñiguez, presidente de IE University; César Alierta, presidente ejecutivo de Fundación Telefónica; María Benjumea, fundadora y CEO de South Summit; e Ignacio Polanco Moreno, presidente de Fundación Santillana.

Tecnología y humanismo

El debate volverá a incidir sobre los límites éticos de la tecnología, con el foco puesto en cómo ha de reinventarse la Educación ante la revolución digital.

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, considera que “vivimos una revolución tecnológica sin precedentes y para que la tecnología cumpla su promesa de mejorar nuestro mundo, la ética es fundamental para poder gestionarla. Debemos enfocar la educación no solo hacia la tecnología sino también hacia los valores y las humanidades. Serán ejes prioritarios en este nuevo mundo digital para conseguir una sociedad más justa y equilibrada y que no deje a nadie atrás”.

Por su parte, María Benjumea, María Benjumea, fundadora de South Summit, añade, “la educación es clave para responder en tiempo y forma a la revolución tecnológica y digital en la que nos encontramos y el mejor pilar para conseguir una sociedad más igualitaria y con mayores oportunidades”.

Con un enfoque transversal y participativo, enlightED reunirá a líderes empresariales, académicos, innovadores, estudiantes y futuristas en un debate sobre nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo del mundo edTech. En esta segunda edición se crearán nuevos espacios disruptivos con el objetivo de fomentar una mayor interacción y networking.

Para Santiago Íñiguez de Onzoño, presidente de IE University, “la educación del futuro se centrará en nuevos contenidos, nuevos formatos y un papel protagonista de la tecnología para tener un mayor impacto en las personas, para afrontar nuevos retos en un mundo digital. En enlightED plantearemos estos desafíos y buscaremos nuevas respuestas”, añade.

Ignacio Polanco Moreno, presidente de Fundación Santillana, explica que “es para nosotros un auténtico honor sumarnos como socio principal a este maravilloso proyecto, al que podemos aportar tanto nuestra amplísima experiencia en los primeros niveles de la enseñanza como nuestro profundo conocimiento de Latinoamérica”.

enlightED se celebrará de manera paralela a South Summit 2019 en las instalaciones de La Nave, en Madrid. Los asistentes a uno y otro evento podrán, de este modo, reunirse y participar de las propuestas y contenidos de ambos eventos.

enlightED Awards: en busca de las mejores startups edTech

Al igual que en la primera edición, los enlightED Awards detectarán las mejores iniciativas emprendedoras de educación, innovación y edTech del mundo. Convocados por las entidades promotoras, junto a aliados como Wayra y Telefónica Educación Digital, los enlightED Awards están abiertos a la participación de startups de procedencia mundial, en cualquier etapa de desarrollo, hasta el 4 de agosto a través de la web de enlightED.

Los finalistas viajarán a Madrid para presentar sus proyectos y, además de los reconocimientos de la competición organizada por South Summit, enlightED entregará premios en las siguientes cuatro categorías:

Premio IE University ‘Mejor startup en Educación Superior’.

Premio Fundación Telefónica ‘Startup con mayor impacto social en Educación’.

Premio Telefónica Educación Digital ‘Startup con mejor solución tecnológica para el aprendizaje y formación’.

Premio Wayra ‘Most Scalable Edtech Startup’.

El ganador del enlightED Awards será a su vez el ganador del vertical de educación de South Summit Startup Competition 2019, que competirá junto al resto de categorías por ser el gran triunfador final.

Los proyectos ganadores tendrán acceso a la aceleradora de ‘startups’ de Edtech IE Rockets, a la red de emprendimiento internacional de Wayra y a todo el ecosistema inversor de South Summit, así como la posibilidad de colaboración con sus ‘partners’ y colaboradores.

En 2018, se recibieron más de 615 candidaturas, de las cuales el 58% fueron internacionales, procedentes de más de cuarenta países.

enlightED 2018

La primera edición de enlightED, celebrada en 2018, congregó a más de 10.000 asistentes, entre presenciales y por streaming, así como más de 1.200 corporaciones y más de 1.100 startups.

En esta primera cita mundial sobre innovación educativa en el marco de South Summit, participaron pensadores e innovadores como Sir Ken Robinson, Barbara Oakley, Jonathan Zittrain, Maysa Jalbout o Gerd Leonhard.

Fundación Telefónica, impulsando el lado social de la era digital

En Fundación Telefónica trabajamos desde 1998 para ser catalizadores de la inclusión social en la era digital. Con esta visión, buscamos mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas a través de proyectos con alma digital, con vocación global, e inclusivos, utilizando la educación, la formación y la divulgación del conocimiento como los vehículos fundamentales para la transformación social. Desarrollamos proyectos educativos, culturales, de empleabilidad y voluntariado que responden a los retos del mundo digital, para que nadie se quede atrás.

Presentes en 30 países -España, América Latina, África y Asia-, durante 2018, llegamos a más de 8,6 millones de personas a través de nuestros programas.