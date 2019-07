Cucurella: "Bordalás me dijo que me quería aquí"

El polivalente futbolista español Marc Cucurella, presentado este viernes como nuevo jugador del Getafe, procedente del Barcelona en calidad de cedido con opción de compra a final de temporada, aseguró estar "muy feliz" de llegar a un club que "está creciendo mucho estos últimos años".

"Estoy muy feliz por la oportunidad. El Getafe es un club que está creciendo muchos años. Estoy con muchas ganas de empezar a ayudar al equipo", fueron sus primeras palabras como nuevo refuerzo azulón.

El futbolista catalán llega cedido desde el Barcelona por una temporada, guardándose el Getafe una opción de compra al término de la misma que oscilará en torno a los seis millones (el club azulgrana se reservaría un 40 por ciento de una futura venta).

"La temporada que nos espera pinta espectacular. No vamos a tener tiempo para descansar. Tendremos el reto de Europa que afrontaremos con la máxima ilusión", declaró Cucurella.

Como viene siendo la tónica habitual en las presentaciones para el nuevo curso, también afirmó que la figura de José Bordalás fue clave para su llegada al Getafe, al que definió a su vez como "un gran entrenador" y que "exige el máximo a sus jugadores".

"Tuve una conversación por teléfono con él y me ayudó a convencerme. La sensación que me ha transmitido de la temporada es que pinta muy bien", apuntó el ex jugador de Eibar y Barcelona. "Me dijo que me vio muy bien la temporada pasada y que me quería aquí ", añadió.

Además, a la cuestión sobre en qué posición se siente más cómodo jugando, apuntó que le es indiferente y que a él le gusta jugar el "máximo".

"Me siento cómodo en las dos posiciones (lateral y extremo/interior), con tal de jugar el máximo y ayudar al equipo. Estoy con ganas", puntualizó Cucurella.

También repasó que las últimas horas han sido "muy estresantes, pegados al teléfono", ya que pasó del Eibar al Barcelona y después al Getafe en cuestión de días. No obstante, señaló que llegar a un equipo que juega en Europa es un sueño para cualquiera, cuando hace dos años estaba en Segunda B.

"Todos sueñan con esto. Hay que quemar etapas, yo estoy muy feliz con la progresión que he tenido de pequeño y estoy con ganas de demostrar de lo que soy capaz", valoró.

Por último, aseguró no haber hablado directamente con Pedro León, su compañero el pasado curso en el Eibar, sobre el Getafe, ya que "se dio todo muy rápido".

"No me dio tiempo para hablar con él. Siempre que hablaba de ello decía que es un gran club, que es su casa. Con esa buena referencia te anima a estar aquí", finalizó el futbolista catalán.

Cucurella se encontrará por primera vez con sus compañeros en Portugal, donde el Getafe disputará la Copa Ibérica, teniendo este sábado su primer partido de la pretemporada frente al Portimonense portugués en las semifinales del torneo.