El azafato de '¡Ahora caigo!' sorprende cantando (muy bien) al inicio del programa

Esta semana se ha producido en '¡Ahora caigo!' uno de esos momentos que demuestran por qué la televisión es un medio tan vivo. Y es que el concurso de Antena 3 no arrancó este miércoles como viene siendo habitual.

Al inicio del programa, Silvia Abril y su ayudante, Mikel, simulaban en el centro del plató estar alrededor de una fogata, una idílica estampa a la que el joven quiso poner banda sonora. El azafato sorprendió a la audiencia interpretando la balada 'All of me', de John Legend, generando una atmósfera íntima y muy especial.

El público se arrancó en aplausos y la presentadora quiso dedicarle unas palabras: "Qué bonito cantas, Mikel", reconoció antes de dirigirse a los espectadores: "Perdonad que nos encontréis así, pero ayer, cuando terminó el programa, Mikel sacó la guitarra y aquí estamos todavía".

Después, Mikel se atrevió a cantar un tema más marchoso. ¿El escogido? 'La macarena', la icónica canción de Los del Río.

Aunque para muchos sea un completo desconocido, lo cierto es que el azafato de '¡Ahora caigo!' tiene una amplia trayectoria en la música. Conviene recordar que fue uno de los tres integrantes de D'Nash, la boyband que representó a España en el Festival de Eurovisión en el año 2007. Obtuvieron un total de 24 puntos, conformándose con la vigésima posición en la clasificación.

Este mismo año, Mikel ha acompañado a Miki Núñez en el mismo certamen como bailarín-corista de 'La venda'.