¿Está MotoGP listo para seguir sin Valentino Rossi?

"Creo que sí", comentaba hace apenas unos días Lin Jarvis, director del Monster Energy Yamaha sobre si la competición estaba lista para dejar marchar a una de las estrellas de su campeonato. Aunque ya han sido muchas las ocasiones en que se ha planteado la posible retirada de Valentino Rossi del Mundial de MotoGP, este año parece ser la más real de todas. Especialmente ante su bajo rendimiento con la M1, con la que no ha podido pasar de los 80 puntos en la clasificación general desde el pistalotazo de salida el pasado mes de marzo en Qatar.

El italiano, nueve veces campeón del mundo, ha firmado en Sachsenring su peor arranque de temporada desde que debutó en MotoGP, hace ya 20 temporadas. De hecho, los números de estos primeros meses son peores que los de su paso por Ducati, cuando Rossi se fue de vacaciones con 82 puntos en su casillero. A pesar de sus dos podios al inicio de temporada -en Argentina y Austin- las estadísticas han ido cayendo y Yamaha ya reconoce que su "nivel de dependencia hacia él ha cambiado".

Valentino es, actualmente, sexto en la clasificación general, a 105 puntos del líder, Marc Márquez. El italiano ha sumado en las nueve primeras carreras un total de tres caídas consecutivas y, por tanto, tres ceros sumados. Y, por si fuera poco, ha tenido que pasar hasta seis veces por la Q1, al no clasificarse directamente para luchar por la pole tras los entrenamientos. De hecho, fueron varias las ocasiones que el piloto de Yamaha no ha podido avanzar, teniendo que salir en la parte trasera de la parrilla para verse obligado a remontar. Mientras tanto su compañero de equipo, Maverick Viñales, es quinto con 85 puntos, pero con dos podios -Jerez y Sachsenring- y una victoria en Assen.

Quartararo, el recambio perfecto

Además, la llegada de Fabio Quartararo a MotoGP ha revolucionado las filas de Yamaha. El francés lo ha estado haciendo mejor de lo esperado, con dos podios, una pole -la más precoz en la categoría reina- y siendo el mejor debutante en la primera parte de la temporada. El conocido como "El Diablo" tiene plaza en el equipo satélite de la marca, aunque lleva una M1 oficial, al igual que Viñales o Rossi, y está cosechando mejores resultados que el propio italiano. Lo cierto es que Quartararo se ha convertido en el primer posible candidato a ocupar el asiento de Valentino en cuanto se retire.

Valentino Rossi y Fabio Quartararo durante la rueda de prensa en Qatar / GIUSEPPE CACACE / AFP (Getty Images)

"No sólo es capaz de llevar la moto sin miedo, sino de hacerlo sin demasiados riesgos, puesto que sólo se ha caído dos veces desde que se estrenó en MotoGP. Creo que Fabio tiene una gran trayectoria por delante y espero que sea vinculado a Yamaha, que hará todo lo que esté en su mano para retenerle”, comentaba Lin Jarvis, jefe de equipo Yamaha, quienes pasan actualmente por una de sus etapas más complicadas de su historia en la competición. La marca de los diapasones sigue sin resolver su problema en el motor de la M1, un problema de potencia que se alargará hasta el 2020, cuando puedan volver a tocar el motor, actualmente congelado.

"No me rendiré"

“Ahora está afrontando su último capítulo en MotoGP con Yamaha, y estoy seguro de que no tiene ninguna intención de irse a otra marca. Queremos trabajar con él cuando se retire y él tiene muchos proyectos interesantes en cartera. Yamaha estará vinculada con él, pero todavía no sé en qué términos. Ahora está en otra etapa de su vida y, con todo el respeto hacia él, el futuro de Yamaha en MotoGP ya no pasa por Valentino Rossi. Puede estar aquí y ser competitivo durante uno, dos o tres años más. Pero nuestro nivel de dependencia hacia él ha cambiado”, explicaba el jefe de equipo sobre el futuro del italiano.

"Cuando deje de competir, ¿lo extrañaremos? Sin duda, absolutamente. Pero la vida continuará y creo que se mantendrá involucrado en este deporte. No estará en todas las carreras, pero se mantendrá comprometido con la marca, tiene sus propios equipos de carreras”, aseguraba Jarvis, quien también indica que el primer paso en cuanto a su retirada debe ser del propio piloto: "La decisión es de ambas partes, aunque él debería ser quién notara que no es tan competitivo como le gustaría, o que su motivación empieza a caer. Las primeras señales deberían llegar de su lado, pero sinceramente, no creo que haya ningún tipo de conflicto porque normalmente las dos partes llegamos a las mismas conclusiones".

Aún con los rumores y la presión que Il Dottore siente con los comentarios que se escuchan en el paddock, Rossi -con ya 40 años- apunta que "el año pasado ya era viejo" y que tiene "suficiente motivación, no me cuesta encontrar las ganas de ir a un gran premio". Lo que está claro es que el italiano le sigue poniendo ganas y que, tarde o temprano, volverá a subirse al podio o, como él mismo desea, conseguir su 90ª victoria en su carrera deportiva. "No me rendiré", comentó en varias ocasiones Valentino Rossi.