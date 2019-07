Alaphilippe salva un Tourmalet que sentencia a Quintana y avisa a Thomas

El Tourmalet nunca defrauda y en esta 106ª edición tampoco lo ha hecho, con un auténtico final muy duro para los principales favoritos a la victoria en el Tour de Francia que, tras esta decimocuarta etapa, han visto reducido su número al caerse de la lista nombres como Bardet, Adam Yates o Nairo Quintana, que perdieron grandes diferencias a causa del durísimo final de etapa que esperaba. La victoria final sería para Thibaut Pinot que aumentaría el ritmo ya en los últimos 100 metros.



El primero en descolgarse del pelotón sería el corredor francés que cedería finalmente algo más de 10’ con respecto al líder de la carrera Julian Alaphilippe. Había muchas esperanzas puestas en que Bardet fuese quien rompiera ese maleficio que parecen tener los franceses con su carrera, pero de momento el que causa sensación es su compatriota del Quick Step.



Adam Yates lo haría algo más tarde que el francés, aunque consiguió limar unas diferencias que finalmente se saldarían con la pérdida de algo más de 3’, lo que no le saca del todo de la carrera pero se lo pone muy complicado, algo parecido que Nairo Quintana. El colombiano del Movistar Team volvió a decepcionar a los aficionados del conjunto español después de quedarse al comienzo de los últimos 10 kilómetros. No es la primera vez que le sucede algo así liderando al equipo en busca de la general.



Como decimos, final de etapa muy duro del que se fueron descolgando poco a poco corredores muy importantes de la carrera como Enric Mas o Alejandro Valverde. En el grupo del líder, al que no se le vio sufrir en exceso, figuraban Mikel Landa, Geraint Thomas, Bernal o Fuglsang, entre otros. Finalmente ya en el último kilómetro de carrera se descolgaron el de Astaná junto a Barguil y Rigoberto Urán; incluso Thomas no pudo aguantar el ritmo final.

Seguir leyendo