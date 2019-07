Mireia Belmonte no logra pasar el corte de los 200 m estilos y 400 libres

La nadadora Mireia Belmonte no podrá luchar por las medallas en los 400 metros libres y los 200 estilos al quedar fuera del corte en las series preliminares de ambas pruebas. La española, que se encuentra en Corea del Sur disputando el Mundial de Natación, confesó que "nadando me encuentro bien, así que es un poco raro", haciendo referencia a los resultados obtenidos este domingo.

Belmonte ha terminado décimo quinta en los 400 metros libres (4:10.82), quedándose fuera de las ocho mejores nadadoras que disputarán hoy la final, buscando una plaza en el podio. En los 200 metros, la española se quedó fuera de la semifinal tras acabar en vigésimo primera posición, con un tiempo de 2:14.93.

Mireia comentó que "para mañana estaré mucho mejor" y confesó haber logrado el objetivo de la jornada que se centraba en "estar bien compitiendo". "Al principio me he encontrado muy bien, pero me faltaba mucha fuerza. Luego me he encontrado mejor. Espero que mañana vaya poco a poco", explicaba la nadadora de Badalona. Belmonte disputará este lunes la carrera de 1500 metros libres.