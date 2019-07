Filipe Luis: "En el Atleti he vivido los mejores años de mi vida"

Filipe Luis se ha despedido este domingo del Atlético de Madrid después de anunciar que deja el club rojiblanco para comenzar una nueva etapa en el Flamengo. El jugador ha estado arropado durante el acto en el Wanda Metropolitano por toda su familia, además del Cholo Simeone y varios de sus compañeros de la plantilla. Entre ellos estaban presentes Morata, Koke o Saúl.

⚪️🔴 Filipe Luis ya se ha despedido del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.



🗣 "El Atleti es diferente, esta camiseta te hacía jugar solo" pic.twitter.com/sQbcWQ3PA7 — Uxue Caballero (@uxcaballero) July 21, 2019

"Esto no me gustaría llamarlo despedida. Me gustaría llamarlo agradecimiento. A todos los que me acompañaron en esta aventura con 8 años en el Atleti. Gracias por confiar en mi cuando estaba en el Depor lesionado y por traerme otra vez desde Londres. He vivido aquí los mejores años de mi vida. También por tratarme tan bien siempre", comentaba el ya ex jugador brasileño del Atlético de Madrid en el acto de despedida.

"A Quique, a Manzano y a ti Cholo. Fueron muchas batallas juntos y muchas charlas siempre por el bien común. Yo viví justo la mejor etapa de este club centenario. También a mis compañeros que estuvieron conmigo en esta etapa. Jugamos muchos partidos difíciles pero nunca podría haber hecho nada sin Koke, que hizo más por mi que ninguno corriendo para atrás. Para mi es un día feliz porque me voy con la conciencia tranquila de que di todo. Hoy la dejo en manos de un gran lateral. Es una camiseta que te hace jugar solo. Haber jugado en el Calderón, en el Wanda... fue único y muy especial", confesaba Filipe Luis tras ocho años en el Atlético y con una nueva etapa en su país.