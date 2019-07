La llegada de Take Kubo al Real Madrid hace alrededor de un mes no generó una especial ilusión por la envergadura futbolística de un japonés con 18 años recién cumplidos, y el revuelo que tuvo fue por su pasado culé. Sin embargo, día a día Kubo va enamorando al madridismo con detalles técnicos que no dejan indiferente a nadie.

El último ha sido un brillante golazo en un entrenamiento, en el que con un control y un regate deja tirados a tres compañeros para batir a Courtois con un fuerte disparo a la escuadra.