Este martes el Barcelona 2019/2020 echa a andar con el primer amistoso de la pretemporada frente al Chelsea, pero aún es reciente la herida de Anfield, donde el pasado 8 de mayo los blaugranas cayeron 4-0 y fueron eliminados en semifinales de la Champions. El gol de Origi tras un despiste general de la defensa, que no defendió un córner, fue el detonante del fracaso aquella noche.

Unos meses después el entrenador del Liverpool Jurgen Klopp, que no ha evitado la risa al escuchar la apasionada narración de un periodista, ha analizado la extraña acción: "Es increíble, y realmente es muy difícil de finalizar. Les dije que el Barça no iba a defender esa jugada, el fútbol siempre es así, cuando uno marca el otro comete varios errores. El Barça no podía esperar que sacáramos, es increíble y es un gol que no podré olvidar nunca, me encanta".