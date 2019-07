Las diez mejores frases del debate de investidura de Pedro Sánchez

Si la primera jornada del debate de investidura de Pedro Sánchez dejaba para el recuerdo un gran número de frases y anécdotas, la segunda no ha sido para menos. Todo ello gracias a políticos y políticas como Gabriel Rufián, Aitor Esteban, Laura Borràs, Mertxe Aizpurua, Joan Baldoví, Sergio Sayas, Ana Oramas o José María Mazón, quienes se han pronunciado sobre la posibilidad de que el socialista sea el próximo presidente del gobierno.

"A mí no me roba España"



El primero en comparecer ha sido el portavoz del Grupo de Esquerra Republicana, quien ha criticado a Pedro Sánchez por venir a la investidura "sin los deberes hechos". Una comparecencia, de 45 minutos de duración, en la que el catalán ha apuntado contra Rato, Bárcenas, Millet y Pujol como los causantes de la corrupción en nuestro país: "A mí no me roba España; me roban Rato, me roba Bárcenas, me roba Millet y me roba Pujol".

"Los hijos de Aznar y don Pelayo nos van a pasar por encima"

Tras los reproches, Rufián le ha explicado a Sánchez que todavía hay tiempo para formar un gobierno de izquierdas. De no hacerlo, el portavoz de ERC asegura que la suma de las derechas podría imponerse en unas segundas elecciones: "Este pato lo vamos a pagar todos. Los hijos de Aznar y don Pelayo nos van a pasar por encima".

"¿A qué estamos, a setas o a rolex?"

A continuación, ha llegado el turno del portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, quien ha recurrido a un chiste para describir las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos. El chiste de dos amigos que van al monte a buscar setas hasta que uno de ellos recoge un Rolex carísimo. Es entonces cuando uno de recrimina al otro que se llevara el reloj: "¿Oye, a qué estamos, a setas o a Rolex?". Un chiste para explicar a ambas partes que "hay que estar a lo que hay que estar" y buscar un acuerdo de investidura.

"Cada vez que le veo, también le imagino en una banda, pero de mariachis"

Pero el momento estelar de la intervención de Esteban ha llegado cuando el portavoz del PNV ha situado a Albert Rivera en una banda de mariachis como respuesta a la intervención del líder Ciudadanos, en la que describió a los apoyos del PSOE como la "banda": "Cada vez que le veo, también le imagino en una banda, pero de mariachis, dando siempre la nota desde la tribuna y la serenata desde el escaño".

"Tenemos 155 motivos para votar que no a su investidura"

Después ha llegado el turno de la portavoz de JuntsxCat Laura Borràs, quien ha anunciado que su voto será 'no' durante una intervención cargada de reporches contra el Gobierno: "El memorial de agravios no tiene fin". A la hora de justificar su decisión, la catalana ha asegurado que tiene 155 motivos para hacerlo.

"Democracia Made in Spain"

A continuación, y después de asegurar que el partido político tiene 155 motivos para votar contra la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno, Borràs ha criticado la actuación del partido socialista: "Ustedes en vez de seducir, culpabilizan. En vez de pactar, prefieren arrinconar. Democracia Made in Spain".

"La abstención no es un cheque en blanco"

Al igual que el PNV, EH Bildu también ha dado a conocer que se abstendrá durante la votación. Sin embargo, tal y como reconoce la portavoz de la formación, Mertxe Aizpurua, reconoce que no es un cheque en blanco: "Busca responder a los problemas estructurales de este Estado. Nuestros votos son para terminar con la 'ley mordaza'; para acabar con la ley penitenciaria que aboca a las familias de los presos vascos a recorrer miles de kilómetros cada fin de semana".

"Sus apoyos solo los ve usted, porque no los tiene"

La portavoz de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, también ha asegurado que su grupo rechazará la investidura al considerar que el futuro Gobierno no se ha comprometido con las reclamaciones de los canarios. Por otro lado, también ha criticado la pasividad del socialista a la hora de avanzar con los pactos para formar un nuevo gobierno: "Sus apoyos solo los ve usted, porque no los tiene".

"Elija bien a sus socios"

El diputado de Navarra Suma, Sergio Sayas, ha acusado a Pedro Sánchez de querer un gobierno "con cualquiera y a cualquier precio". Por esa misma razón, y después de advertirle que los nacionalistas no pueden ser buenos compañeros de viaje, le ha pedido que elija bien a sus socios puesto que los españoles necesitan una alternativa mejor.

"Solo hay un camino"

Por último, el portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, le ha explicado a Pedro Sánchez que todavía "hay tiempo para seguir negociando" el gobierno de coalición. Sin embargo, reconoce que tan "solo hay un camino" para llegar a él: "Pasa por un acuerdo con Unidas Podemos, PNV, PRC y Compromís. Para llegar a acuerdos hay que negociar y debe haber voluntad, flexibilidad, generosidad, y nos hemos sentado poco".