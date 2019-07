El boxeador ruso Maxim Dadashev muere tras las lesiones de su último combate

El boxeador ruso Maxim Dadashev, de apenas 28 años de edad, ha fallecido este martes como consecuencia de las lesiones de su último combate. Así lo ha dado a conocer la Federación Rusa de Boxeo a través de un comunicado, donde ha querido expresar sus más profundas condolencias tanto a la familia como a los amigos del púgil: "Estamos con vosotros".

Tras el combate celebrado el pasado viernes frente al puertorriqueño Subriel Matías, el boxeador ruso se desvaneció como consecuencia de los numerosos golpes que recibió en la cabeza. De hecho, tuvo que ser hospitalizado en el UM Price George de Maryland, donde fue sometido a una cirugía cerebral durante varias horas mediante la que se le extirpó una parte del cráneo para aliviar la inflamación.

El boxeador no pudo recuperarse de la lesión

Desde entonces, el boxeador se había mantenido en coma. El parte médico informaba de la gravedad de su estado y dejaba en manos de su respuesta a la intervención y los medicamentos su evolución. Apenas unos días más tarde, su preparador físico confirmaba que la hemorragia cerebral había dejado a Dadashev "en estado crítico pero estable".

Sin embargo, nunca llegaría a recuperarse. Este martes, el secretario general de la federación rusa, Oumar Kremliev, ha anunciado la muerte de Dadashev como consecuencia de la hemorragia cerebral. También que el cuerpo será repatriado durante las próximas horas a su país natal, donde llevarán a cabo una ceremonia para despedirle.

El entrenador quiso parar el combate a toda costa

El viernes pasado, Buddy McGirt le pedía a Maxim Dadashev parar la pelea por la cantidad de golpes que había recibido, al final lo hizo, se pensó que le había salvado la vida, desafortunadamente Dadashev falleció el día de hoy. pic.twitter.com/A09CDQnLT0 — Joshúa Maya (@PlaysOfTheWeek) 23 de julio de 2019

Tras la muerte del boxeador, las redes sociales han recuperado un vídeo en el que se puede ver al entrenador de Dadashev, Buddy McGirt, haciendo todo lo posible para para la pelea al final del undécimo asalto. Después que su pupilo vomitara sobre el ring, McGirt trató de convencer a Dadashev para tirar la toalla: "Quiero parar la pelea. Max, la voy a detener. Te están pegando demasiado, te están pegando mucho. Por favor, déjame hacerlo, ¿vale?".

"Mírame, por favor, te van a pegar mucho. Si no la detengo, ellos lo van a hacer. Me entiendes, si no lo hago yo, lo hará el árbitro. Por favor, por favor, Max. Vamos Max. Vamos, debes ser honesto conmigo", llegó a decirle el entrenador antes de tirar la toalla. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El deterioro físico era tal que ya no pudo volver a ponerse de pie. Dadashev tenía un récord de 13 victorias (11 por KO) y ninguna derrota. La sufrida frente a Matías había sido la primera de su carrera.