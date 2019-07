El enigma que reabre el debate de la homosexualidad en el fútbol: ¿quién es realmente @FootballerGay?

Una auténtica revolución ha circulado estos días en torno al mundo futbolístico en el Reino Unido. El debate sobre la homosexualidad en el mundo del deporte se ha reabierto con la apertura de una cuenta de Twitter, @FootballerGay, que aseguraba ser un jugador de fútbol del Championship (segunda división inglesa) que este miércoles haría pública su identidad y su condición sexual.

Con la especulación máxima sobre quién estaba detrás de esta cuenta y el mundo del fútbol abierto a acoger abiertamente una confesión poco habitual entre sus protagonistas, @FootballerGay acabó echándose atrás en el último momento, y en la noche de este martes borró la cuenta tras publicar un escueto mensaje: "Pensé que era más fuerte; me equivoqué".

"Llamadme todo lo que queráis, ridiculizarme... Muchos lo harán y no puedo cambiarlo, pero no soy suficientemente fuerte para hacer esto. Sólo recordad que tengo sentimientos y sin salir del armario no puedo convencer a nadie de lo contrario, pero esto no es un fake", admitió.

Numerosas personalidades del balompié británico como el exbarcelonista Gary Lineker apoyaron a @FootballerGay a lo largo de los últimos días y recordaron el tráfico final del único futbolista inglés que admitió su homosexualidad públicamente, Justin Fashanu, que acabó suicidándose ante la fuerte presión.

Pese a la decepción final de la historia de @FootballerGay, al menos su presencia ha servido para reabrir el siempre controvertido debate de la homosexualidad en el fútbol, un mundo en el que, al menos en su vertiente masculina, prácticamente nadie reconoce abiertamente su condición sexual y que es todavía una barrera por abrir de cara a la diversidad.