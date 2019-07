Scariolo: "La mayor presión es estar a la altura de nuestra propia historia"

El entrenador de la selección española de baloncesto, el italiano Sergio Scariolo, consideró durante la presentación del conjunto que disputará el Mundial de China 2019 que la "mayor presión" del combinado español es "estar a la altura" de su propia historia, llena de éxitos en los últimos años.

"Llevamos muchísimos años así, no es una presión añadida porque la mayor presión siempre decimos que es estar a la altura de nuestra propia historia. Todos aquí hemos tenido la suerte de hacer grandes cosas con la selección, y lo primero es estar a la altura de lo que hemos contribuido a crear", consideró el técnico italiano.

Para Scariolo, que dio sus impresiones en el acto de presentación del equipo este miércoles en el Teatro Real de Madrid, con la experiencia acumulada de este equipo no es "terrible" si se pierde un partido o la vida no cambia radicamente si no se gana, ya que el objetivo es "competir y llegar a la meta" y "vivirla cuando llega".

En cuanto a las características del conjunto, en el que cuenta con 16 jugadores en una preselección que se reducirá a 12 para el campeonato, Scariolo dijo que no pretende "inventar el agua caliente", ya que muchos de esos jugadores pertenecen a la generación de nacidos en los 80, que tienen "una forma de competir y de tener ambición" que han ido manteniendo con los años.

"Ha sido una forma mantenida y reforzada por los que han ido trabajando con ellos después, ahí está Pepu (Hernández, exseleccionador español) que lo hizo fantástico, y los que han venido después, que han contribuido a mantener esa identidad que es la de ser un equipo", destacó.

Sobre los rivales, el técnico italiano dijo que "ahora mismo no se puede hablar de rivales", ya que durante el próximo mes de preparación "el obstáculo más grande es ser tú mismo".

"Ahora las listas (de convocados de los rivales) son muy grandes, habrá gente que se caerá, otra que demostrará tener más valor que el nombre que aficionados y medios conocen. Ya habrá tiempo de pensar", agregó.

España está encuadrada en el Grupo C con Puerto Rico, Irán y Túnez; y en caso de terminar el grupo entre los dos primeros, pasará a una segunda fase con los dos mejores del Grupo D, que componen Serbia, Italia, Filipinas y Angola.

La selección española, que se concentrará en Madrid, realizará una gira de preparación que incluirá encuentros contra Lituania en Pamplona (2 agosto), un torneo en Málaga contra Costa de Marfil, Filipinas y República Dominicana (9 y 10); un amistoso en Annaheim (Estados Unidos) contra el 'Team USA' (16), otro ante República Dominicana en Madrid (22) y un triangular en Ningbó (China) contra Argentina y Rusia (27 y 28).