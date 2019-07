Populista y caótico: así ha sido el primer discurso de Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido

El nuevo primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha prometido en su primer discurso que sacará al país de la Unión Europea (UE) el 31 de octubre "como sea". En un discurso populista y caótico, pronunciado en tono exaltado, Johnson ha asegurado que ha llegado el momento de actuar y tomar decisiones. El nuevo líder conservador considera que "el brexit fue una decisión fundamental de la gente que debemos respetar" y ha augurado un nuevo y mejor acuerdo.

"Agradezco la fortaleza la paciencia y el profundo sentido del servicio público de mi predecesora pero, a pesar de todos sus esfuerzos, está claro que hay pesimistas aquí y en el extranjero que creen que, tras tres años de indecisión, este país se ha convertido en un prisionero de los viejos argumentos de 2016, y que en esta cuna de la democracia somos incapaces de cumplir un mandato democrático", ha dicho. "Pero aquí estoy yo para decirle al pueblo británico que están equivocados".

Bruselas se niega a renegociar el acuerdo

Pero la llegada al poder del nuevo primer ministro británico no ha provocado cambio alguno en la postura de la Unión Europea sobre la salida del Reino Unido del club comunitario, y Bruselas insiste en que no renegociará el acuerdo del brexit.

El nuevo premier no ha ocultado sus deseos de lograr nuevas concesiones, en particular, en lo referente a la cláusula que pretende evitar una frontera física en Irlanda. Sin embargo, desde que el Reino Unido y la UE pactaron el acuerdo de salida en noviembre, la Unión ha repetido hasta la saciedad que no renegociará.

"La UE seguirá apegada al acuerdo", ha declarado el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, quien ha advertido, además, de que un brexit sin acuerdo sería "una tragedia" para el Reino Unido y la UE.

Mientras tanto, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha dicho estar dispuesto a trabajar con Johnson "del mejor modo posible". Y su homólogo en el Consejo Europeo, Donald Tusk, ha manifestado su deseo de reunirse con el premier para debatir "en detalle" su "cooperación".