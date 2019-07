Sánchez no tira la toalla y se abre a "explorar otros caminos"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado en una entrevista en Telecinco que no va "tirar la toalla" y que, aunque Pablo Iglesias haya impedido "un gobierno progresita por segunda vez", no se resigna a una repetición electoral, por lo que va a "trabajar para que haya un gobierno cuanto antes". Eso sí, alude constantemente a la responsabilidad conjunta de las cuatro principales fuerzas políticas: PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos.

"Los cuatro partidos tenemos que reflexionar y resolver esta situación", ha dicho Sánchez. "Tenemos que explorar distintas vías. Hemos explorado una, pero eso no signifca que sea el final del viaje. Esto no significa que vayamos a una repetición electoral".

Sánchez también ha manifestado que, si se le preguntase, a la mayoría de quienes votaron a PP y Ciudadanos les gustaría que se constituyese un gobierno. El líder socialista, de hecho, se ha mostrado dispuesto a negociar pactos de Estado con Pablo Casado y le ha pedido a Albert Rivera que contribuya a "la estabilidad".

El presidente en funciones también ha reconocido sentirse "frustrado" en lo personal, pero ha reivindicado su decisión de no ceder a las exigencias de Podemos porque ha preferido optar por sus convicciones "para velar por el interés general y para proteger a España". En su opinión, de hecho, "Iglesias se ha equivocado tremendamente".

"No sé cuáles son las razones por las que no han facilitado el Gobierno", ha detallado. Y ante la pregunta concreta de por qué el PSOE no ha accecido a cederle a Podemos el Ministerio de Trabajo, el presidente ha explicado que la formación morada solo tiene cinco años de vida y poco "experiencia de gestión", por lo que prefirieron ofrecer la posibilidad de que se incorporaran "en la gestión de ministerios relacionados con sus demandas sociales".

Sánchez también ha asumido que el electorado de izquierdas se haya sentido decepcionado, pero ha reivindicado que su objetivo es formar "un gobierno unido, coherente y que funcione con una única dirección", que además no dependa de partidos independentistas.

Al preguntarle directamente por la posible incorporación de Manuela Carmena al gobierno, de todas formas, Sánchez ha asegurado que siente por ella "aprecio en lo personal y respeto en lo político", y afirmando que "reúne el perfil adecuado para asumir una responsabilidad en el Gobierno de España".