Así es el Fornite World Cup, el torneo mundial del famoso videojuego

Tiene tanta expectación como cualquier evento deportivo. La final de la copa del mundo de Fortnite, desarrollado por la compañía norteamericana Epic Games, el videojuego al que se han aficionado millones de jóvenes en el mundo, ya ha empezado. Lo ha hecho en Nueva York, en el Arthur Asher Stadium, el mismo espacio donde se juega el US Open de tenis.

Han sido tres meses de competición incesante, en el que ha habido de todo. De los 40 millones de jugadores del torneo, quedan ahora 100 y así irán compitiendo en distintas categorías hasta que solo quede uno. Entre los participantes españoles, ya ha llegado a Nueva York El Rubius y también Zorman, dos de los youtubers más conocidos.

Hay finales del modo creativo, después de la Pro-am. Eso será el viernes. La jornada del sábado dará a conocer la mejor pareja de jugadores del mundo en la final de dúos. El domingo terminará con las grandes finales individuales, de las que saldrá el mejor jugador de Fornite del planeta. Todo ello amenizado como cualquier gran show que se precie.

El profesor Cristian Olivé explicaba las claves del éxito del juego. "Básicamente que es un videojuego gratuito y esa es la base del éxito asegurado, también porque está muy de moda la tipología Battle royal, en la que solo sobrevive uno. Esta mezcla ha triunfado". Fortnite, es un popular videojuego para ordenador, consolas y móviles que obtuvo en 2018 unos ingresos de alrededor de 2.400 millones de dólares. El modelo de negocio de un videojuego gratuito se basa en un sistema similar al de las aplicaciones de móviles, ir pagando una vez que estás jugando. Es lo que se conoce como el sistema de monetización “Free-to-Play”

Un videojuego gratuito, pero que recauda con este tipo de eventos retrasmitidos en YouTube y redes sociales. El domingo terminará y sabremos quiénes se llevan los premios dotados con 30 millones de dólares. "Los referentes de los jóvenes están en YouTube y juegan. El videojuego es gratuito, pero las empresas que están detrás tienen que remunerarlo de alguna manera y este tipo de acontecimientos son una buena manera de lograrlo".

Cristian Olivé es profesor y ha enganchado a sus alumnos en la literatura gracias a este videojuego. Les propuso ampliar las narrativas a partir de la propia historia del juego. "Fue bastante complicado, por el tema de la violencia extrema y porque no quería tocar un tema polémico, pero investigando me di cuenta de que se basa en una novela japonesa y eso me sirvió para empezar", nos cuenta. "Me inventé una actividad donde tenían que escribir una narración distópica, como en las novelas, a partir del escenario de esas novelas, con varios personajes. El resultado fue que salieron unas historias muy interesantes", añade. "Lo más sorprendente es que los que no suelen participar normalmente en las actividades de clase, esta vez participaban sin parar. Eso fue muy divertido".