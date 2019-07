El Real Madrid más hermético

No está siendo la pretemporada más cómoda para el técnico francés, no tan sólo por las lesiones que están sufriendo los jugadores merengues, sino porque el equipo no está en el punto que Zidane quería en el tema de altas y bajas. Eso se hace notar en las ruedas de prensa del francés.

Ha cambiado el tono, el discurso, y la longitud de las respuestas, por varios motivos:

- No tiene ganas de hablar de temas que no puede.

- No quiere tener en la plantilla a Bale, ni que el club se quede con James.

- Sabe que hacen falta fichajes, sobre todo el de Pogba.

El club está cada vez más hermético. El Madrid no quiere que el entrenador esté permanentemente ejerciendo de portavoz del club, entendiendo que Zizou está demasiado expuesto.La orden del club es que responda únicamente a preguntas relacionadas con los partidos de pretemporada, lo que hace mucho más densas las ruedas de prensa.