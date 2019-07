Zapatero aconsejó a Unidas Podemos que aceptara la oferta del PSOE

Se ha publicado que fue el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero quien trasladó al líder de Podemos, Pablo Iglesias, la idea de que aceptara la oferta del PSOE.

El propio Iglesias lo insinuó en su última intervención en el Congreso, cuando trasladó su oferta 'in extremis' a Pedro Sánchez: "He recibido el mensaje de alguien muy relevante dentro de su partido que me dijo: 'Pídele que os ceda las políticas activas de Empleo'. Pues estoy haciéndole caso: renunciamos al Ministerio de Trabajo si nos ceden las competencias para dirigir las políticas activas de Empleo en este país".

El entorno directo de Rodríguez Zapatero matiza la versión del líder de Podemos y asegura a la Cadena SER que, en los últimos días, habló con "una persona muy próxima e influyente" para Pablo Iglesias.

Además, asegura que lo hizo para transmitir que la oferta de gobierno que el PSOE había puesto sobre la mesa era "muy generosa" y que Podemos tenía que aceptarla y comprender cómo funciona un gobierno en cuanto a estructura y composición.