Arcadi Espada: "Yo desprecio a algunas personas, pero no por su sexo".

¿Cómo es ser hombre en el siglo XXI? ¿Y mujer? En el programa de hoy, abordamos la realidad de las nuevas masculinidades y feminidades. Escuchamos a hombres que se sienten "expropiados de sus emociones" y que lamentan que el rol de hombre sea el de una persona que no siente nada por dentro, que no se equivoca y que sabe siempre por defecto qué hacer. También hablamos con mujeres que quieren aprender a defenderse, después de comprobar que no saben hacerlo o que está mal visto.

La ola feminista ha tenido una consecuencia clara y es la retahíla de afirmaciones que ponen el acento, por ejemplo, en las denuncias falsas en los casos de violencia de género. La fiscal Susana Gisbert nos ayuda a entender qué es cierto y qué es falso.

Como cierre del programa, en la sección 'Las perras rojas', Marta Nebot y Pilar Ordoñez interrogan a Arcadi Espada. La primera pregunta es directa: ¿Es usted machista? Disfruten.