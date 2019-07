El futbolista inglés Marvin Sordell ha anunciado este fin de semana su retirada del deporte profesional a los 28 años alegando motivos de "salud mental" y denunciando diversos episodios vividos durante su carrera deportiva.

Internacional sub 21 con Inglaterra y partícipe del Team GB en los Juegos Olímpicos de Londres y con pasado en la Premier League en las filas de Bolton Wanderers y Burnley, Sordell pertenecía al Burton Albion de la League One (tercera división inglesa) tras haber jugado la última temporada cedido en el Northampton Town (cuarta).

Ahora, Sordell denuncia haber vivido "la cara fea del juego a la que muchos estamos expuestos" y considera que esto "ha tenido un gran efecto perjudicial en mi salud mental".

"He sido testigo y he recibido racismo en muchas ocasiones, he visto una increíble cantidad de bullying, manipulación y violencia verbal", relata, asegurando que la combinación de estos factores deja "una mancha fea en esta industria"