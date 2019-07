Cristiano Ronaldo: "El Real Madrid me marcó, a mi también me dio pena irme"

El delantero portugués Cristiano Ronaldo afirmó este lunes que el Real Madrid le "marcó" a nivel personal y que le tiene "un cariño muy especial" por haber pasado allí nueve años antes de irse a la Juventus donde cree que ha firmado una de sus "mejores temporadas a nivel individual y colectivo" por todas las condiciones que le rodeaban.

"Lo más importante es que tras mi salida del Real Madrid mi carrera ha ido bien porque no es fácil salir del Real Madrid de la manera que salí después de 9 años y llegar a una liga diferente, con compañeros diferentes y con 33 años, y en mi opinión fue de las mejores temporadas tanto a nivel individual como colectivo. Ganar tres trofeos es un año 'top'", subrayó Cristiano Ronaldo tras recibir el premio 'Marca Leyenda'.

En un acto celebrado el Teatro Reina Victoria de Madrid, el de Madeira fue homenajeado por el periódico deportivo español y se tuvo que someter a preguntas de cinco niños, cada uno vestido con la camiseta de cada uno de sus clubes (Sporting, United, Real Madrid y Juventus) y de su selección.

El delantero confesó que echaba "de menos" tanto al United como al Real Madrid, pero que "por las circunstancias de la vida", sentía más añoranza del conjunto blanco. "He estado mas años en Madrid y mis niños crecieron aquí y fue donde conocí a mi novia", recordó, dejando un divertido momento con el niño vestido de madridista que le dijo que le había dado mucha pena que se marchase. "A mí también", señaló con una sonrisa.

"Madrid es una ciudad que me encanta, aquí tengo negocios y jugué en un club que me marcó porque he jugado nueve años y le tengo cariño muy especial", añadió el luso.

El jugador de la Juventus "nunca" pensó que ganaría tantos trofeos en su niñez, cuando tuvo que tomar una de las decisiones "más difíciles" de su vida al tener que dejar con 11 años a su familia en Madeira para "probar" su "futuro" en el Sporting, "el mejor equipo de Portugal junto a Oporto y Benfica". "Soñaba con ser profesional, pero no con ganar un 'Balón de Oro', con 18 ó 19 años ya sí", recalcó.

"Todos los trofeos son importantes, pero a nivel de clubes ya había ganado la 'Champions', la Liga y posiblemente la Eurocopa con Portugal en 2016 fue el más importante de mi carrera. No es igual ganar por un club que por tu país, que es mas difícil", apuntó preguntado por su éxito más especial.

Y sobre la próxima Liga de Campeones, simplemente situó a la 'Juve' entre los favoritos. "Lo intentaremos, pero es una competición muy, muy difícil. Todo la quieren ganar, el Real, el Barcelona, que se reforzó muy bien, el Atlético o el City. La Juventus va a pelear por ella, pero sólo puede ganarla uno", advirtió.

Cristiano Ronaldo, que se fotografió junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con el que compartió alguna confidencia, indicó que el "superimportante" reconocimiento del diario 'Marca' le hacía sentirse "muy orgulloso" y "honrado". "Sé de su historia y va directamente para mi museo y en un sitio muy bonito", aseguró.