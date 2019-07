Simeone: "Ibrahimovic en su juventud habría sido muy importante para nosotros"

El Atlético de Madrid prepara en Orlando el siguiente partido de la gira americana que le enfrentará la madrugada del miércoles al jueves a una selección de estrellas de la liga americana. El combinado de la MLS estará liderado por Zlatan Ibrahimovic, un jugador al que Simeone le hubiese gustado tener algún día en su etapa como técnico rojiblanco. Así lo reconoció el propio Simeone cuando le preguntaron por el jugador de la MLS que mejor encajaría en su equipo y no dudó en asegurar que “el talento, la personalidad y la jerarquía de Ibrahimovic seguramente, en su juventud, hubiese sido muy importante para nosotros”.

El técnico argentino se mantiene al margen de todos los halagos que recibe su equipo tras la goleada del derbi y de las críticas al Real Madrid por el resultado obtenido. En este sentido, el argentino asegura que “los extremos los ponen los periodistas. Ante un partido brillante aparecen los extremos que en el fútbol no existen. Sí existen en la realidad del partido que te toca vivir pero no en una realidad cotidiana. Nosotros no nos salimos de nuestra línea, tratar de seguir mejorando, buscar que más allá del resultado haya una intención que nos acerque a los objetivos que necesitamos para esta temporada” y reconoce que lo mejor que ve en el equipo hasta este momento es “la competencia interna para jugar” y que “a partir de competir entre ellos competiremos mejor”.

Savic: “Tenemos mucha gente con hambre de ganar”

Uno de los aspectos que más ha cambiado el Atlético de Madrid este año es la defensa. Todos los defensas salvo Giménez, Savic y Arias son nuevos por lo que está en plena reconstrucción una de las líneas que más buen resultado ha dado desde la llegada de Simeone al banquillo. Stefan Savic ha reconocido que “la defensa es siempre un punto fuerte del Atlético de Madrid y con la salida de Godín los que llevamos mucho tiempo trabajando con el míster sentimos la responsabilidad de ayudar a los nuevos que han llegado para que entiendan lo antes posible la forma de jugar y de defender porque cuanto antes lo consigan será más fácil para el equipo”.

El montenegrino cree que este año tienen una plantilla que genera ilusión y que tiene mucha ambición por conseguir grandes metas. “Tenemos una plantilla muy importante. Esperamos este año con mucha ilusión porque tenemos mucha gente nueva y mucha gente con hambre de ganar y eso es muy importante porque nosotros queremos ganar siempre, un partido entre nosotros, un partido amistoso, de Liga, de Champions, nuestro objetivo siempre es ganar y nosotros vamos ayudar a los nuevos para que se incorporen lo más rápido posible” afirma el central.

Morata sufre una contractura

Álvaro Morata sigue con las molestias musculares que le obligaron a retirarse del derbi frente al Real Madrid. El delantero, que desde entonces trabaja al margen con los fisioterapeutas, se ha sometido este lunes a una resonancia en un hospital de Orlando para descartar que sufra una lesión importante. Las pruebas han diagnosticado que sufre una contractura en la pierna derecha pero han constatado que no existe ninguna rotura muscular por lo que continuará varios días al margen del grupo y no jugará el All Star de este miércoles.