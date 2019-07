Se busca equipo para Kalinic

El Atlético de Madrid trabaja en Orlando la preparación física del equipo mientras que Andrea Berta sigue atento a los movimientos del mercado para cerrar la plantilla. Pese a que casi todos los movimientos ya se han realizado, el director deportivo y Miguel Ángel Gil Marín todavía tienen trabajo por delante con varios frentes abiertos. Hay uno que preocupa y que con el paso del tiempo se convierte en un asunto complicado. No hay un comprador para Nikola Kalinic. El delantero croata no cuenta y en el club le buscan una salida que no ha llegado dos meses y el principal problema a día de hoy es que sigue sin haber un comprador por el elevado salario que tiene el futbolista y que eleva el precio de la operación a unos números a los que no pueden llegar los equipos que se han interesado. Así, la cesión comienza a plantearse como una solución para que el jugador, que no cuenta para Simeone, salga del club una vez que el Atlético ya ha fichado al que viene a ocupar su lugar, Ivan Saponjic.

Otro de los temas que se ha estancado y no avanza es la salida de Ángel Correa al Milan. Hace varios días que la negociación está encallada en el precio de la operación. El Atlético quiere una cifra cercana a los cincuenta millones de euros mientras que el Milan, por el momento, ofrece cuarenta. No hay acuerdo en la cifra ni en la modalidad de pago ya que mientras que los rojiblancos quieren asegurarse el pago en efectivo íntegramente o con algunas variables de fácil cumplimiento, los italianos pretenden incluir una gran cantidad en variables. Esto hace que la negociación esté en punto muerto y no avance. El jugador espera novedades en la concentración del equipo y trabaja como uno más con Simeone.

Y otro asunto que se complica la posibilidad de James Rodríguez. En el club tienen la mosca detrás de la oreja y asumen que la situación ha cambiado radicalmente de una semana para otra, El resultado tan contundente obtenido ante el Real Madrid creen que puede hacer que en el club blanco no pongan nada fácil la salida del jugador al Atlético de Madrid y o bien no le dejen salir para no reforzar a los colchoneros o bien suban el precio de salida. Además, la lesión de Marco Asensio entienden que también puede modificar el plan previsto inicialmente. El Atlético está a la espera porque tampoco ha cerrado todavía la salida de Ángel Correa y, por tanto, lo prioritario es antes que nada asegurarse la salida del argentino para hacer sitio a otro posible refuerzo, ya sea James u otro de los que están en cartera.