Zinedine Zidane: "Sé que vamos a hacer una temporada muy buena"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, aseguró este miércoles en rueda de prensa, después la primera victoria de la pretemporada frente al Fenerbahçe turco, que a ningún equipo le gusta "encajar goles" y que trabajará para que su equipo mejore en la faceta defensiva de cara a la temporada que comenzará en breve.

Por ahora, tras cuatro partidos de pretemporada, el Real Madrid ha encajado 16 goles, una cifra que no agrada a Zidane: "Nosotros vamos a solucionarlo, vamos a trabajar. Estoy a muerte con mis jugadores. Sé que lo vamos a sacar adelante y que vamos a hacer una temporada muy buena. Y ya está. No gusta a nadie encajar goles. Lo importante para nosotros es la victoria. Ganamos con cinco goles y ya está", dijo el francés.

El entrenador del Real Madrid, habló también sobre Gareth Bale, que según algunos medios de comunicación estuvo jugando al golf mientras el conjunto blanco se enfrentaba al Tottenham. La rueda de prensa del francés estuvo centrada en la actitud del galés, que no viajó a Múnich porque, según explicó Zidane este martes, no estaba en forma y acordó con los médicos que se quedará entrenando en Valdebebas.

Cuestionado por si sabía si Bale estuvo jugando al golf, dijo no conocer lo que hizo el galés, aunque resaltó que el periodista le estaba preguntando por "una cosa" que seguramente "ha pasado".

"Yo estoy aquí con mis jugadores y no voy a comentar eso. Ojalá que haya entrenado ahí y nosotros estamos aquí pensando en el equipo", declaró.

"Veremos cuando volvamos. Pero bueno. No voy a impedir a alguien hacer una cosa. Cada uno tiene sus responsabilidades y veremos lo que ha hecho en Madrid. No voy a entrar en su vida personal. Se ha quedado allí para entrenar. Creo que el entrenamiento lo ha hecho. Y después veremos", agregó.

Después, a la tercera pregunta sobre Bale, el técnico blanco evitó hablar más sobre su jugador: "No te voy a decir eso. No me vas a meter a mí en una posición que no quiero. Puedes preguntar pero no voy a contestar nada más que eso", culminó

Zidane también habló sobre Takefusa Kubo, que volvió a disfrutar de minutos con el primer equipo y mostró un buen nivel con tan solo 18 años. El entrenador del conjunto merengue explicó cuál sería el sistema ideal para el japonés durante la temporada: "Hay muchos jugadores que han venido con nosotros de la cantera. Kubo acaba de llegar a Madrid. Es un jugador importante de esta plantilla. Pero vamos a volver y vamos a ver qué vamos a hacer con Kubo. La idea sería que estuviera en el Castilla, entrenando con nosotros y a ver cómo lo encajamos. Es un jugador de futuro. Es muy joven, como Rodrygo y como Vinícius. Hay que ir despacio con ellos", sostuvo.

El francés también habló sobre la táctica que utilizó ante el Fenerbaçe y declaró que, aunque parecía un 4-4-2, en realidad jugó con un 4-4-1-1 con la libertad de un media punta como lo fue Isco Alarcón: "Nos faltan futbolistas y en la posición de seis ha jugado hoy Fede Valverde, que hasta ahora no estaba con nosotros (...) La idea es cambiar cosas porque necesitamos a veces también cambiar de dibujo y lo vamos a hacer" concluyó.