El beso de Rammstein que desafía a Rusia y su ley contra la "propaganda homosexual"

En junio de 2013, Rusia sacaba adelante su ley contra la propaganda homosexual. Después de que esta fuera aprobada por la Duma, y por la cámara alta de la Asamblea Federal, Vladímir Putin promulgaba este decreto que condena la difusión de cualquier tipo de promoción de la homosexualidad dirigida a menores de edad con multas y penas de cárcel.

Gracias a esta ley, las autoridades rusas pueden sancionar a aquellos que difundan información para formar en los menores "orientaciones sexuales no tradicionales" o para "presentar como atractivas" las relaciones sexuales no tradicionales". También a quienes se dediquen a difundir "la idea tergiversada de que las orientaciones sexuales tradicionales y no tradicionales tienen igual valor social" y quienes "impongan información sobre las relaciones sexuales no tradicionales que provoque el interés por esas relaciones".

El beso de Rammstein

Por todos estos conceptos, las autoridades pueden imponer multas de 4.000 a 5.000 rublos a sujetos físicos (unos 100 euros) y de entre 40.000 y 50.000 rublos (unos 1.000 euros) a las personas con cargos. Una cifra que se puede disparar hasta el millón de rublos o la suspensión de actividades durante 90 días en caso de que la información sea promovida por entidades jurídicas.

Una medida que también se aplica a los extranjeros, quienes pueden ser arrestados y detenidos hasta 15 días para posteriormente ser deportados con una multa de hasta 100.000 rublos. Como respuesta a esta ley, criticada por muchos al considerar que prohíbe el movimiento LGTBI y cualquier expresión pública de la homosexualidad, los guitarristas de la banda alemana Rammstein Richard Kruspe y Paul Landers han decidido darse un beso sobre el escenario del Estadio Olímpico Luzhniki (Moscú).

"Te queremos, Rusia"

Desde que se formara en 1994, Rammstein apoya abiertamente la libertad en todos sus aspectos. De hecho, la semana pasada, el batería de la banda Christoph Schneider llegaba al escenario del estadio Śląski de Chorzów (Polonia) subido sobre un bote inflable mientras ondeaba una bandera del orgullo LGTBI. Por esa misma razón, y aprovechando que iban a visitar Moscú, el grupo alemán optó cerrar una de sus canciones con un beso entre sus dos guitarristas.

Un gesto, que tiene lugar apenas unas semanas después de que Elton John criticara que el gobierno ruso censurara escenas de sexo gay en la película sobre su vida, que vuelve a poner en entredicho la polémica ley rusa "contra la propaganda homosexual". Tras este beso, que se ha repetido en cada uno de los conciertos que han tenido lugar durante la gira europea de la banda alemana, Rammstein ha compartido el momento inmortalizado a través de su cuenta de Instagram. Todo ello a través de un mensaje en el que recuerdan que también aman a Rusia.