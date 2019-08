Ricardo García, ex fisioterapeuta del Tacón: "Hay dos caras: la bonita del Madrid y la otra de los impagos"

Ricardo García Oviedo, ex fisioterapeuta del CD Tacón (próximo equipo femenino del Real Madrid), explicó en SER Deportivos su experiencia con los impagos por parte del club.

"Me ofrecieron un proyecto muy bonito en agosto de 2017 porque habían tenido muchos gastos en fisioterapia. Cuál fue la sorpresa: los dos primeros meses me pagaron, pero luego vinieron las mentiras", comenzó a relatar.

El club argumentó que el problema de los impagos se trataba del banco, según explicó Ricardo. "Llamas al banco y te dicen que no, que no entra ningún ingreso. A finales de enero me dijeron de hacer factura por los cuatro meses que me debían y me pidieron que dejase de ofrecer mis servicios", explicó.

Ahora, Ricardo está en un proceso judicial por cuatro meses de impagos. "Marta Tejedor, antigua entrenadora, también fue a juicio. Lo ganó, pero el director deportivo y la entrenadora dicen que no, que ellos ganan. El que fue preparador físico también me dijo que le deben dinero, al entrenador de porteros de aquella época también le deben dinero", añadió.

14 jugadoras del club también denunciaron a la AFE la situación de impagos. Hoy en día, ya han recibido el cobro. "Yo llamé a dos jugadoras de testigos. Las llamé y me dijeron que no querían problemas", explicó.

"El 'modus operandi' de esta gente es el mismo. La moneda tiene dos caras: la bonita de que el Madrid compra el Tacón y muchas jugadoras que quieren seguir. La otra es la de que estas personas deben dinero a la gente", concluyó.