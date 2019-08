Van de Beek, cada vez más cerca: admite que tiene una propuesta del Real Madrid

El Real Madrid está más cerca que nunca de zanjar su próximo fichaje. El mediocampista neerlandés Donny van de Beek, del Ajax de Ámsterdam, está muy próximo a integrar las filas del equipo blanco, algo que él mismo ha reconocido.

En una entrevista concedida a Fox Sports, Van de Beek ha admitido que "por supuesto, hay interés" del Real Madrid en su fichaje, si bien matiza a los periodistas que considera que van "muy deprisa", lo que podría retrasar la firma.

"¿El plan B de Pogba? No creo haber escuchado nada sobre eso, podría ser", continuó, admitiendo que "hay algo más que interés", aunque matizando que "hay tantas tonterías que no voy a decir qué es y qué no es verdad".

"No quiero hablar de qué hay o qué no, ahora quiero estar concentrado en el Vitesse", continuó Van de Beek, si bien hasta su propio técnico, Erik ten Hag, explicó recientemente que "poco podemos hacer si viene una fuerza como el Madrid a por él".

