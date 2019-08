Calvo pide a los partidos políticos que asuman la responsabilidad: "Construimos o destruimos"

La vicepresidenta en funciones del Gobierno de España, Carmen Calvo, ha llamado este a los partidos políticos a asumir parte de responsabilidad para llegar a acuerdos ya que "ahora no hay candidato" y es el momento de "construir o destruir". "Todos los partidos están ahora concernidos", ha manifestado Calvo en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, en la toma de posesión como presidente de Aragón del socialista Javier Lambán, que ha formado Gobierno gracias a un pacto a cuatro que también incluye a Podemos.

Para Calvo, o las formaciones políticas "hacen caso" a lo que han dicho las urnas -formar un gobierno progresista que empiece a funcionar- o "nos desentendemos". Pero la "realidad" que han querido los votantes es en su opinión un gobierno progresista, feminista y, sobre todo, que no se tenga que sustentar sobre el independentismo.

Preguntada por si Podemos quedará fuera o dentro de la ecuación de su Ejecutivo, la ministra de Presidencia en funciones no ha contestado directamente, pero sí que ha aclarado que volverán a hablar con "todo el arco político parlamentario" para que cada uno, llegado el momento, "asuma su responsabilidad". Eso sí, si eso "ayuda, construye y fluye" para que España tenga gobierno pronto y no para conducir a unas nuevas elecciones. "Estamos sentándonos con todos los sectores que pueden seguir aportando a un Gobierno progresista que no se sustente sobre quienes no quieren sostener el orden constitucional y la unidad territorial de España", ha aclarado.

Calvo afirma que Ciudadanos se ha quedado "absolutamente desnudo" al "sostener la corrupción del PP"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones ha asegurado que Ciudadanos se ha quedado "absolutamente desnudo frente a la opinión pública" porque "ni ha ocupado el centro, porque está apoyándose en la ultraderecha, ni ha regenerado nada, sino que está sosteniendo la corrupción del PP durante tantos años".

Así se manifestó Calvo tras conocerse la solicitud de Anticorrupción de imputar a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por su presunta participación en la financiación irregular del PP madrileño y el apoyo del partido de Rivera a la candidata del PP para presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque ésta aún no ha sido investida. "La posición política de Ciudadanos es absolutamente incompresible, vinieron, como decían ellos, a ocupar el centro y la innovación política y en muy poco tiempo han apoyado a Vox para sacar acuerdos políticos", ha agregado Calvo.

En este sentido, la vicepresidenta apuntó que, además, la formación de Albert Rivera está "arropando", en referencia al PP, a un partido con una "larga lista de casos de corrupción judicializados". A su juicio, el PP tendría que hacer una "revisión" de su situación y subrayó que "las derechas" lo "único" que pueden hacer "por España y la Constitución" es "allanar el camino a quien ha ganado las elecciones".