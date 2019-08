Álex Rins y Marc Márquez protagonizaron la última polémica de Moto GP. Durante la clasificación del GP de la República Checa, ambos pilotos tuvieron un encontronazo por un roce en la pista. Rins llegó a afirmar que Márquez "tuvo un accidente en Moto2 y a lo mejor perdió un poco de vista", comentario por el que posteriormente se ha disculpado.

"No voy a entrar en su juego psicológico. Es algo que se tiene que hacer mirar", declaró. Más tarde, añadió que Márquez "ya fue penalizado en Austin por hacer lo mismo. Ya nos hemos quejado. Así no se puede seguir. Tuvo un accidente en Moto2 y a lo mejor perdió un poco de vista. No me ha parecido nada bien”.

Por su parte, Márquez no quiso añadir nada más al comentario de su rival. "Yo no voy a perder ni un segundo en contestar a un comentario de ese estilo, mi objetivo era lograr la 'pole position' y mañana tengo una carrera muy importante por delante. Pero después del accidente al que se refiere he ganado algún que otro título", explicó.

Ahora, Rins ha pedido disculpas públicamente. "Lamento haber hecho referencia a un accidente sufrido por un compañero cuando trataba de explicar lo que ha pasado en la Q2", explicó en sus redes sociales.

