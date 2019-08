Lionel Messi ha puesto en pie al Camp Nou con un discurso motivacional en el que ha asegurado que no se arrepiente de lo que dijo la pasada temporada en el mismo escenario, cuando relató que había que ir "a por la linda y deseada", en referencia a la Champions League.

El capitán ha cogido el micrófono en la presentación del equipo a la afición en la previa del trofeo Joan Gamper, después de Ernesto Valverde, como es tradición en el club catalán. Ha pedido que se dé valor a lo que ha conseguido el club e incluso ha citado el dato de las ocho ligas conseguidas en once años.

Además, un Messi serio y reflexivo, que ha apuntado que "es difícil decir algo después de la temporada pasada", ha añadido que el Barcelona debe volver a ir a por todos los títulos y que tiene "confianza" en la plantilla blaugrana.

"No me arrepiento de nada y vuelvo a decir lo mismo de la temporada pasada (...) No tengo duda de que todos juntos vamos a pelear por todo. La temporada pasada terminó siendo un poco amarga por cómo se dio, pero creo que debemos darle valor a lo que conseguimos, la octava liga en once años. Eso para cualquier club sería grandioso, para este también, es algo muy importante lo que se hizo. Quizá ahora no se le da el valor que se merece, pero de aquí a unos años nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es hacer eso", ha asegurado el argentino, que ha terminado su discurso con el tradicional "visça el Barça y visça Catalunya".