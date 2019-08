El rewilding: ¿una solución para nuestro planeta?

Cada año la contaminación mata a siete millones de personas en el mundo, de los cuales medio millón solo en Europa. Hay más certezas sobre el cambio climático y menos espacio para los negacionistas y, por eso, los debates hoy se centran en asuntos mucho más complejos.

El cambio climático pone en bandeja la necesidad de darle la vuelta al modelo económico y los datos apuntan a que China se ha dado cuenta. Gonzalo Sáenz de Miera, director de Cambio Climático de Iberdrola, explica cómo este país ha visto las posibilidades que ofrece esta nueva revolución industrial. De hecho, a día de hoy, fabrican el 60% de las baterías; el 50% de los coches eléctricos y más del 90% de los autobuses eléctricos. En definitiva, quieren compatibilizar los objetivos medioambientales con los objetivos industriales y van camino de conseguirlo.

El deterioro de nuestro planeta también apunta a soluciones más rompedoras. Una de ellas es el rewilding, una práctica que busca insertar de nuevo fauna y flora que desapareció por culpa del paso del hombre. Esta tendencia se extiende en Estados Unidos y ya ha llegado a Europa, pero no todos comparten que sea una buena idea. Para salir de dudas, el rewilding es el tema de nuestro 'Duelo al sol'. Debaten Benigno Varillas, gestor del proyecto Rewilding Europe en España para la Fundación Naturaleza y Hombre y Ramón del Castillo, profesor de filosofía en la Uned y autor de 'El jardín de los delirios: las ilusiones del naturalismo" (Editorial Turner)'.

¿Y si los que sobramos somos nosotros? Si no se lo habían preguntado nunca, escuchen nuestra entrevista a Alan Weisman, uno de los periodistas que más elogios ha recibido por sus investigaciones sobre el futuro del planeta. El autor de 'La cuenta atrás' (Editorial Debate) resume su tesis con una pregunta a los oyentes: "¿Si no fuéramos tantos tendríamos tantos problemas medioambientales?" Su respuesta es contundente: "Seguro que no, porque somos adictos a la energía y a la comida".