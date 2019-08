Los líos de pasaportes en el Real Madrid: de los cuatro extranjeros de Valdano al problema de Rodrygo y Kubo

En los despachos del Bernabéu, los faxes estos días echan humo, y no sólo por resolver los flecos pendientes en el mercado de fichajes, sino por una situación en la que no se había reparado hasta hace poco y que puede causar serios problemas a Zinedine Zidane.

El problema radica en el exceso de extracomunitarios que hay en la plantilla blanca. Con una normativa que sólo permite jugar a tres futbolistas no europeos ni asimilados, el equipo cuenta con cinco integrantes que a día de hoy no tienen dicha consideración (y esto, después de la nacionalización de Casemiro, que llegó meses atrás).

Estos cinco efectivos son los brasileños Vinicius, Militao y Rodrygo, el uruguayo Valverde y el japonés Kubo. Tanto Rodrygo como Kubo parten como integrantes del Castilla, pero la intención sería integrarles tan rápido como sea posible en la dinámica del primer equipo.

Para ello, sería necesario liberar plazas de extracomunitario, y el caso de Valverde es el que parte como prioritario. Desde las oficinas blancas se calcula que su pasaporte llegará en breve, pero mientras tanto, los dos más jóvenes no podrán jugar. E incluso, cuando este hecho esté resuelto, uno de ellos (previsiblemente Kubo) tendrá que esperar a que la situación dé otro giro.

El día que Valdano cometió alineación indebida

No es esta la primera situación complicada con los pasaportes que se vive en el Real Madrid. Para recordar la más complicada hay que remontarse al año 1994. Entonces, la Ley Bosman aún no estaba en vigor, y la normativa no permitía alinear a cuatro futbolistas extranjeros.

El Real Madrid disputaba un partido de Liga ante el Compostela y necesitaba la remontada. El equipo, dirigido por Jorge Valdano, contaba en sus filas con Fernando Redondo, Michael Laudrup e Iván Zamorano, y en busca de más poder ofensivo, el técnico introdujo a Peter Dubovsky, infringiendo la normativa.

El caso fue uno de los más sonados de alineación indebida (al club blanco se le dio el choque por perdido y Valdano recibió una fuerte multa) hasta el reciente de Cheryshev en Copa, en este por un motivo diferente al de los pasaportes. Y entre los despachos merengues se tiene en cuenta para no dar lugar a algo similar con el exceso de extracomunitarios en el presente.