Nadal, Canadá y el reto que nunca ha logrado fuera de la tierra batida

Rafael Nadal será el cabeza de serie número 1 en el Masters 1000 de Canadá, en un torneo en el que no estarán presentes Novak Djokovic ni Roger Federer. El balear defiende en Montreal la corona lograda en Toronto hace exactamente doce meses y en los próximos días se le pone por delante un reto mayúsculo: defender por primera vez en su carrera un título fuera de la tierra batida.

El balear ha logrado 82 títulos ATP en su carrera, 23 de ellos fuera de la tierra batida (19 en cemento y 4 en hierba) y en ninguna ocasión ha sido capaz de defender un título conseguido más allá de la arcilla. Estuvo cerca de lograrlo fue en Wimbledon 2011, donde alcanzó la final, pero acabó cayendo en cuatro sets ante Novak Djokovic.

En Montreal se le presenta una oportunidad única para renovar por primera vez una corona fuera de la tierra batida. No solo porque aparezca como primer cabeza de serie y tanto Djokovic como Federer no sean de la partida sino porque Canadá ha sido una tierra muy prolífica para los intereses del balear: 12 participaciones, 34 triunfos por tan solo 8 derrotas y cuatro títulos, dos en Montreal y otros tantos en Toronto.

El camino hacia el pentacampeonato además, no está marcado por su especial dureza. Nadal ha evitado a peligrosos perfiles que no partían como cabezas de serie. El número 2 del ránking mundial iniciará el torneo ante el ganador del duelo entre el británico Daniel Evans y el australiano Álex de Miñaur, dos perfiles correosos pero que a priori no tienen la potencia necesaria en sus tiros para desarbolar a un Nadal en buena forma.

En rondas posteriores, Goffin, Coric o Fognini aparecen como principales amenazas antes de unas hipotéticas semifinales ante el griego Tsitsipas, en lo que sería una reedición de la final de 2018 en Toronto.

En definitiva, un camino no exento de duras pruebas, como el de cualquier torneo de este calibre, pero lejos de ser pedregoso. ¿Conseguirá Nadal romper el maleficio y ganar en dos años consecutivos un torneo fuera de la tierra batida? Montreal nos dará la respuesta en tan solo unos días.