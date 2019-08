La tremenda bronca de Vicente Moreno a sus futbolistas: "A la próxima "carita", a tomar por culo"

El Real Club Deportivo Mallorca fue el último club la pasada temporada en conseguir el ascenso a Primera División tras superar la zona de promoción en la final al Deportivo de La Coruña.

Quizás por ello, Vicente Moreno, entrenador del conjunto balear, esperaba más ilusión por parte de sus futbolistas a la hora de encarar esta nueva campaña. Al menos en el entrenamiento de este martes.

El técnico valenciano le echó una gran bronca a sus futbolistas al ver la poca intensidad y las caras de los jugadores tras las primeras indicaciones. "Las caritas me van a durar 30 segundos. Alguno está aquí regalado, ¡regalado! Hay futbolistas que juegan 400 o 500 partidos en Segunda y no hacen ni un solo entrenamiento en Primera. ¿Estar aquí? La madre que me parió, estar aquí. Y empezamos que no se qué, que las caritas... me cago en la puta, ya no aguanto más. Primer entrenamiento que vea una carita, a tomar por culo. ¿Lo tenemos claro? Si nos quedamos ocho, nos quedamos ocho, me da igual".