Cristiano Ronaldo desvela cómo y contra quien comenzó su famosa celebración

Cristiano Ronaldo charló en el canal de Youtube Soccer.com de algunos de sus secretos mejor guardados, como por ejemplo con qué futbolista del pasado le hubiera gustado jugar: "Hay muchos jugadores, pero me quedo con uno de mi país que desgraciadamente murió hace pocos años: Eusebio".

La estrella de la Juventus de Turín también desveló cuando comenzó y cómo su famosa celebración, esa en la que pega un salto de espaldas, cae con los brazos abiertos y grita su famoso "siiuuuuu".

"Estaba en Estados Unidos y jugábamos un partido contra el Chelsea y no sé de dónde me salió pero dije el "siiiuuuu". Fue algo natural y desde entonces empecé a hacerlo y los aficionados me recordaban el grito por la calle, por lo que seguí haciéndolo", comentó.

Cabe recordar que aquel partido no fue un partido cualquiera. Fue la primera vez que los futbolistas del Real Madrid se medían a su ex entrenador, José Mourinho, en un amistoso de pretemporada tras dejar el club blanco pocos meses antes en 2013.