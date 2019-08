Carrefour continúa con su particular lucha contra el plástico. Desde 1950 se han producido más de 8.000 millones de toneladas de plástico en todo el mundo. La mitad en los últimos 13 años. Desde botellas hasta bolsas pasando por todo tipo de envases. Y el futuro no es muy esperanzador. Con las actuales previsiones de producción y, si no hay un cambio drástico de la gestión, de cara a 2050 tendremos 12.000 millones de toneladas de residuos de plástico.

Por esa misma razón, cada vez son más las empresas y organizaciones que han decidido encontrar alternativas al plástico. Entre ellas destaca la francesa Carrefour, quien ofrece diversas iniciativas para luchar contra el cambio climático a partir de su programa Act for Food. Desde utilizar barquetas biodegrabables hasta eliminar el plástico de frutas y verduras en sus tiendas BIO.

De las bolsas de plástico a las mallas de algodón



Entre ellas destaca una, implementada el pasado marzo, mediante la que la compañía ofrece a sus clientes la posibilidad de llevar sus propios envases a los distintos centros comerciales. Todo ello con el objetivo de reducir el consumo de embalajes de plástico y fomentar el uso de envases reutilizables. Desde bolsas de tela hasta tápers para realizar sus compras en carnicería, charcutería, pescadería y frutería.

Varios meses más tarde, la empresa va más allá y sustituye las bolsas de plástico para la compra de la fruta por mallas de algodón. Unas mallas 100% de algodón, reutilizables, que ya están disponibles en los establecimientos de la firma desde este lunes. De esta manera, la firma francesa continúa con particular guerra para desterrar el plástico de sus establecimientos.

Las mallas se podrán reutilizar

Según ha dado a conocer la compañía a través de un comunicado, la malla de frutería es trasparente, se puede lavar y reutilizar y se comercializa en un pack de tres unidades. Todo ello por 3,99 euros, precio de lanzamiento de un producto que aspira a acabar con las bolsas de plástico principalmente en el sector de la fruta y la verdura.

Durante estos últimos meses, la firma francesa ha sustituido los envases de plástico en aceitunas, en los encurtidos por tarros de cristal, en el pepino o en el papayón. También en los plátanos de Canarias, que se han dejado de envasar en bolsas de plástico para pasar a tener una pequeña cinta agrupadora. Una serie de medidas mediante los que la compañía ha logrado una reducción de plástico superior al 80%.