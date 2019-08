El último reto viral que triunfa en las redes: hablar con tu "vecino de número"

Según Know Your Meme, la plataforma dedicada tanto a la recopilación como a la documentación e investigación sobre memes de Internet, el fenómeno del "número vecino" nacía en 2008. Por aquel entonces, WhatsApp todavía no había nacido, redes como Facebook o Twitter estaban en pañales y eso de llamar o enviar SMS era la opción preferente a la hora de comunicarse con terceros.

No obstante, las personas que aprovechaban para contactar con sus "vecinos virtuales" se contaban por miles. Pero... ¿quiénes son estos vecinos y por qué hay tanto interés en ponerse en contacto con ellos durante estos últimos días? El "número vecino" es un juego, que ha resurgido gracias a Internet, mediante el que todas aquellas personas que dispongan de un teléfono móvil tratan de contactar con aquellos que cuenten con un número prácticamente idéntico al tuyo.

Quién es el vecino de número

El vecino de número puedo ser yo, puede ser tú o cualquier persona que disponga de un número de teléfono móvil. Aquella persona que intente contactar con su vecino virtual enviará un mensaje a la persona cuyo número de teléfono sea igual que el suyo, cambiando únicamente la última cifra por un número más o uno menos. Es decir, si tu número de teléfono es el 666 666 666, tendrías que escribirle al 666 666 667 o al 666 666 665.

Puede que no haya nadie al otro lado, ya sea porque dicho usuario no utilice WhatsApp o simplemente no haya sido adjudicado a ningún contacto. Sin embargo, la mayoría de personas que ya lo han probado se han tenido que enfrentar a situaciones de lo más variopintas. Desde aquellos que no logran entender en qué consiste el reto viral hasta quienes entablan amistad con sus vecinos e incluso quienes llegan a enfadarse.

Creo que mi vecino de número es un poco lerdo. pic.twitter.com/OR9SAMBRmb — J A M S 🗿 (@jamsito) August 3, 2019

El origen del vecino de número

Para descubrir el origen de este reto viral tenemos que remontarnos hasta 2008, cuando la gente se comunicaba con sus vecinos virtuales a través del SMS. Sin embargo, en esta ocasión, ha vuelto a la vida gracias a Twitter. Concretamente a un tuit del usuario Jamsito publicado el pasado 3 de agosto, que en cuestión de días ha generado más de 20.000 retuits y 90.000 me gustas.

Una publicación, en la que el tuitero mostraba que se había puesto en contacto con su vecino de número, que provocó que muchos quisieran saber más sobre sus vecinos de número. Desde entonces, los vecinos de número se han convertido en tendencia en Twitter, donde cada vez son más las personas que comparten sus experiencias con las personas con números prácticamente idénticos al suyo. De hecho, algunos incluso han creado grupos reuniendo a sus vecinos de número. Por lo tanto, si recibes el mensaje de un número muy similar al tuyo, se trata de un mensaje de un vecino curioso que se pasa por tu vivienda para saber quién se encuentra al otro lado.