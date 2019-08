El Rey emérito Juan Carlos I lleva al 'Bribón' a un paso del Mundial de 6 metros de vela

El 'Bribon 500 Movistar' (RCN Sanxenxo), este miércoles al mando del Rey emérito Don Juan Carlos I, ha ampliado su ventaja en el liderato de la división de Clásicos del Campeonato del Mundo de la clase 6 Metros y está a un paso de revalidar el título que logró en Vancouver en 2017.

Un segundo puesto en la primera manga y la victoria en el segundo mantiene al 'Bribón Movistar' líder, con siete puntos tras el descarte, de la general, seguido del 'Djinn' finlandés de Karl Gustav Pihl, que suma 14, y del 'Artree III', también fines de Ossi Paika, con 24.

La jornada ha estado marcada por el cielo algo cubierto, pero con viento de sur-suroeste de 7-8 nudos (12 a 14 km/h) y el Rey emérito ha tenido que mantener una dura lucha con varios de los representantes fineses, liderados por el 'Djinn', que se ha impuesto en la manga seguido del también finés 'Sara of Hanga' de Henrik Tenström, a 56 segundos y que batido al barco español por tres segundos.

Al final de la manga el 'Sara of Hangö' ha sido descalificado por el Jurado Internacional haber cometido fuera de línea sin penalización a la salida de la manga.

El segunda manga del día, el 'Bribón' ha realizado una gran salida pera ir en cabeza en todos los tramos del recorrido. Sólo el 'Goose' estadounidense, un diseño de Olin Stephens de 1938, al mando del medallista olímpico canadiense Eric Jespersen, subcampeón del mundo en 2017 y que no está teniendo una buena actuación intentó plantarle cara.

Esta vez no hubo sorpresa como en la primera manga y el 'Bribón' se imponía por 51 segundos al 'Goose' y en 1:17 al finés 'Off Course' de Heikki Pulsa.

En la división Open (unidades de 6 metros construidos a partir de enero de 1966), el 'Stella' (RCN Sanxenxo) de Violeta Alvárez, el revolucionario & Metros diseñado por Juan Kouyoumdjian ycon el vigués Pablo Iglesias y el cántabro David Madrazo en la tripulación, ocupa el quinto puestos tras vencer en la primera manga y ser quinto en la segunda.

El 'Stella' suma 21 puntos tras el descarte y está a solo seis del podio ya que el liderato está compartido por tres embarcaciones: el 'Júnior' del suizo Philippe Durr, vigente campeón mundial, el 'Seljm' del portugués Patrick Monteiro de Barros y el también suizo 'Sophie Racing' de Hugo Stenbeck, los tres con 15 puntos.

El Mundial concluirá mañana jueves con las dos últimas mangas de la competición a partir de las 11:00 hora local (10:00 hora española).Si por las condiciones meteorológicas no se pudieran completar realizar las referidas mangas, con completaría el programa el viernes, día 9 (reserva).