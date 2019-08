Rivaldo explica por qué no acabó jugando en el Real Madrid

Rivaldo, exfutbolista del Barcelona, ha confesado que tuvo la oportunidad de fichar por el Real Madrid cuando en 2002 dejó el club azulgrana, dos años después de que el portugués Luís Figo hiciera el mismo camino desde la ciudad condal hasta la capital de España.

El Balón de Oro de 1999 recordó en una entrevista con Betfair, marca de la que es embajador, que durante ese tiempo mantuo "conversaciones iniciales con el club, con el Madrid, pero entonces el AC Milan llegó con una buena oferta" y prefierió "a los italianos".

"Habría sido un fichaje polémico si hubiera firmado por el Real Madrid. Podría haber enfadado a los hinchas del Barcelona, pero no tenía trabajo en ese momento y como profesional no puedes declinar ninguna conversación con los clubes que se interesan por ti. Después de todo, era libre para irme donde quisiera", explica Rivaldo.

El futuro de James

El exdelantero o mediapunta zurdo, que hizo estas declaraciones con motivo del posible traspaso del jugador colombiano James Rodríguez desde el conjunto que dirige Zinedine Zidane al Atlético de Madrid, aseguró que "estos fichajes siempre son polémicos, pero la última palabra la tiene siempre el vendedor, y si en esta ocasión el Madrid se niega a vender a James, no habrá negocio".

Sobre la reciente incorporación del francés Antoine Griezmann a las filas del equipo de Ernesto Valverde y la lesión de Leo Messi, Rivaldo cree que los jugadores del Barcelona tienen "una oportunidad para mostrar y demostrar que pueden sobrevivir" sin el astro argentino.

Aunque afirma que es pronto para hablar de un Barcelona sin Messi, también insiste en que "es importante renovar el equipo y preparar el futuro para que no le pille al club distraído cuando su estrella decide marcharse o retirarse".

"No habrá otro nuevo Messi, pero es importante tener otros jugadores capaces de marcar la diferencia cuando no esté en el equipo. Antoine puede reemplazarlo, porque es un jugador excelente, pero cuando no tienes a Messi en el campo, claro que lo vas a echar de menos", señaló el ex futbolista.

Además, Rivaldo quiso hacer un guiño al canterano Riqui Puig después de su gran actuación en el partido frente al Arsenal correspondiente al Trofeo Joan Gamper, el cual aseguró que "ha demostrado su talento contra el Arsenal, así que sería injusto dejarlo fuera del equipo en esta nueva temporada".

"No estoy diciendo -aclaró- que deba ser promocionado ya al primer equipo, sólo que debe entrenarse con el primer equipo y esperar oportunidades en los partidos más fáciles", añadió Rivaldo.

El "equipo del pueblo"

Por último, a propósito de las últimas declaraciones de Simeone, Rivaldo afirmó estar de acuerdo con lo que el entrenador argentino dijo sobre que los colchoneros no son ya el equipo del pueblo.

"Se han mostrado muy fiables en las últimas temporadas y están luchando en igualdad con Barcelona y Real Madrid como hemos podido comprobar en sus duelos contra los dos grandes del fútbol español", analizó el brasileño.