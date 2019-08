Las autoridades de Hamburgo investigan la identidad y edad del jugador Bakery Jatta, llegado a Alemania en 2015, después de que el diario deportivo Sport Bild cuestionara la veracidad de los datos con que se registró.

Las dudas sobre el jugador se fundamentan en las declaraciones de dos técnicos de Gambia, su país de procedencia, según los cuales su nombre es Daffeh y es realidad dos años mayor de los 23 que dice tener. Jatta fue registrado como menor al ser acogido como refugiado en Alemania, en 2015, pero de ser ciertas esas sospechas era ya mayor de edad.

En caso de que los datos aportados no fueran ciertos, el jugador podría ser procesado penalmente por falsificación de documentos, lo que afectaría su permiso de trabajo y licencia deportiva. La acusación no incluiría fraude como asilado, ya que no llegó a solicitar ese estatus.

El jugador sigue trabajando

El Hamburgo HSV, equipo que le fichó en 2016, ha expresado hasta ahora su total respaldo a su jugador, afirmado que seguirá regularmente con sus entrenamientos y ratificado que cuenta con él en el campo de juego.

Desde la Bundesliga y la Federación Alemania de Fútbol (DfB) se explicó ayer que, al no haber hasta ahora ningún indicio de falsificación de identidad, el jugador no debe temer por su licencia. Jatta es una pieza clave en el Hamburgo, donde se ha consolidado como titular y se ha ganado a la afición local.