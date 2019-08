La reflexión sobre ser sexy y feminista de Emily Ratajkowski con su posado más polémico

Emily Ratajkowski es una de las modelos más seguidas del mundo. Con más de 25 millones de seguidores en Instagram, sus fotografías son siempre muy comentadas. La última ha sido, quizá, la más inesperada.

Ratajkowski ha subido a su cuenta de Instagram una imagen en sujetador mostrando el vello de su axila. Una fotografía que acompaña al ensayo que la actriz ha escrito en la prestigiosa revista Harpers Bazaar. En su texto, Ratajkowski recuerda el impacto que tuvo en ella una clase en la universidad de UCLA sobre estudios de género. A partir de esos recuerdos y de su crecimiento desde la adolescencia, la modelo, que se reconoce una privilegiada, reflexiona sobre lo que significa ser mujer y querer ser atractiva.

“Sé que la mayoría de mis experiencias y de mis investigaciones sobre género están fuertemente influidas por una cultura misógina”, reflexiona. La actriz muestra también sus dudas, pero subraya sus certezas. “Me gusta sentirme sexy en la que manera que me hace ser yo misma”.

Ratajkowski quiere romper la idea de que no se puede ser feminista y vestir o comportarse de cierta manera y recuerda las críticas que recibió cuando fue detenida en Washington cuando protestaba por la nominación de Brett Kavanaugh, envuelto en polémicas machistas, a la Corte Suprema de EEUU. “Siendo un hombre con una profunda falta de respeto hacia las mujeres nadie comentó el motivo de mi protesta sino el hecho de que no llevaba sujetador ese día”, recuerda la modelo. “El hecho de que mi cuerpo fuese visible me desacreditó como persona y también desacreditó mi acción de protesta”, relata. “Muchas veces pienso sobre esto, sobre por qué como cultura insistimos en separar el ser inteligente y seria del hecho de ser sexy”, añade.

“Puedo elegir llevar sujetador o no y ambas cosas están bien. Si decido depilarme o dejarme crecer el pelo es una decisión mía. El vello corporal es otra oportunidad de las mujeres para ejercitar su habilidad para elegir y esa elección se debe basar en lo que quieran y en cómo se sientan. No hay una respuesta correcta ni un camino que te haga sentir más o menos feminista. Siempre que sea tu elección será la elección correcta”, remata.