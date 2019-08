El atacante portugués Cristiano Ronaldo ha concedido una entrevista al medio de comunicación Dazn, el cual ha grabado un pequeño reportaje sobre la figura del actual futbolista de la Juventus.

En dicho reportaje Cristiano ha hablado de su ex entrenador, Zinedine Zidane. "La confianza que un jugador necesita no solo depende del propio jugador, depende también de la gente que tiene alrededor: sus compañeros, entrenadores... sentir que eres una pieza fundamental en el equipo. Y Zidane me hizo sentir especial".

Con declaraciones como éste es evidente que la relación entre ambos es prácticamente inmejorable. "Él no cambió mi forma de jugar, seguí siendo el mismo jugador. Obviamente Zidane fue un entrenador que me ayudó, pues era una persona a la que tenía aprecio antes de ser mi entrenador y cuando se convirtió en mi entrenador me hice aun más fan de Zinedine Zidane. Por cómo es, por cómo habla, por la manera que tiene de dirigir al equipo y por la manera en la que me trataba. Me decía "Cris, estate tranquilo, relájate y descansa en este partido porque si alguien va a marcar diferencias en este equipo vas a ser tú. Eso me daba mucha confianza. Sabía perfectamente qué jugadores podían marcar la diferencia. Siempre fue muy claro y muy honesto conmigo, por esa razón guardo a Zidane en mi corazón".