¿Contra quién debutará cada equipo de la NBA esta temporada?

La NBA ha dado brindado este lunes 12 de agosto un pequeño aliciente a los hinchas de la liga norteamericana de baloncesto: el calendario completo de la próxima temporada.

Cada franquicia ha comunicado en sus redes sociales todos las fechas de los partidos que disputarán en la presente temporada, lo que nos ha permitido conocer contra quién jugará cada equipo, por ejemplo, en su debut.

Cabe recordar que la NBA se pondrá en marcha el próximo 22 de octubre, fecha en la que solamente habrá dos partidos (algo que ya se conocía): Toronto Raptors vs New Orleans Pelicans y LA Lakers vs LA Clippers.

Aquí los partidos de debut de las 30 franquicias:

22 de octubre

Toronto Raptors (Marc Gasol) vs New Orleans Pelicans

LA Lakers vs LA Clippers

23 de octubre

Portland Trail Blazers (Pau Gasol) vs Denver Nuggets (Juancho Hernángomez)

Charlotte Hornets (Willy Hernángomez) vs Chicago Bulls

Phoenix Suns (Ricky Rubio) vs Sacramento Kings

Dallas Mavericks (Luka Doncic) vs Washington Wizards

Philadelphia 76ers vs Boston Celtics

Utah Jazz vs Oklahoma City Thunder

Orlando Magic vs Cleveland Cavaliers

Indiana Pacers vs Detroit Pistons

Miami Heat vs Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets vs Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs vs New York Knicks

24 de octubre

Detroit Pistons vs Atlanta Hawks

Houston Rockets vs Milwaukee Bucks

Golden State Warriors vs LA Clippers

Para el jueves restarán cuatro equipos por debutar. Atlanta Hawks, que jugará su primer partido en cancha de los Pistons; Golden State Warriors, que debutará en casa ante los LA Clippers y el duelo entre los dos candidatos a MVP de la pasada temporada: Houston Rockets vs Milwaukee Bucks en el Toyota Center de Houston.