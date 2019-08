El Barça considera que lo mejor para Riqui Puig es que salga cedido

El Fútbol Club Barcelona considera que Riqui Puig, de 19 años de edad, es una de las perlas de futuro del fútbol mundial y por ello quiere cuidar a su joven estrella de la mejor manera posible. El club y los entrenadores, con Ernesto Valverde al frente están convencidos de que salir cedido a un equipo de maximo nivel le ayudaría a crecer o a desarrollarse, y así se lo han trasladado al jugador y a su entorno. Él de momento no lo ve claro aunque no cierra la puerta.

El club considera que a día de hoy, si se quedase en el primer equipo azulgrana, no gozaría de los minutos suficientes para crecer y por ello piensa que lo mejor para el futbolista es salir cedido a un equipo de máximo nivel para seguir evolucionando como futbolista, siempre y cuando él lo vea bien

Riqui Puig y su entorno, por el momento, no ven claro el salir cedido, pero también es verdad que si bien hace semanas no valoraban esta opción, ahora no se cierran en banda.