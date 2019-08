Cada vez tenemos hijos más tarde: se retrasa dos años la edad de ser madre

La natalidad lleva 40 años disminuyendo en España. Desde 1980 no tenemos una pirámide poblacional estable y vamos a peor. En los últimos 11 años, la edad de tener hijos se ha retrasado dos años. Además, el número de hijos e hijas está en 1,25 por mujer, el nivel más bajo desde 2002 según el INE y muy lejos del 2,1 que garantizaría tener esa pirámide poblacional estable. El resultado es una población cada vez más envejecida, cada vez más personas que necesitan cuidados o cobrar pensiones. Y eso pone en riesgo el estado del bienestar.

Es consecuencia de la precariedad del empleo: contratos temporales, a tiempo parcial y con salarios bajos. Los jóvenes no tienen la estabilidad económica que necesitan para tener hijos o para llevar una vida independiente, sin necesitar ayuda de sus padres. Solo el 19 % de los jóvenes menores de 30 años consigue emanciparse, según los datos del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud.

Aunque el paro juvenil ha descendido en los últimos años - hay 100.000 parados menos que en 2018 - no es suficiente porque el empleo que se está creando no es de calidad. No garantiza esa estabilidad económica imprescindible para poder emanciparse. Además, la tasa de paro sigue siendo muy alta. Los menores de 35 años suponen casi el 40 % del total de personas en paro. La media de emancipación joven está en ese 19 %, pero hay 11 comunidades que están por debajo de la media nacional. En Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Euskadi y Extremadura solo el 17 % de los jóvenes consigue emanciparse.

En eso juega también un papel clave los abusivos precios de los alquileres, cada vez más caros. La mayoría de los jóvenes, un 60 %, opta por el alquiler a la hora de independizarse, pero cada vez es más complicado. Si quieren vivir solos, en muchos casos el precio del alquiler supone el 90 % de su salario.

El bloqueo político tampoco ayuda. Por eso, desde Unión Sindical Obrera, esperan que la estabilidad política llegue pronto y se implementen políticas que favorezcan la emancipación, como regular el precio de los alquileres. Piden que se fomente la utilización de los contratos de formación que introduzcan a los jóvenes en el mercado laboral y que se impulse, también, la formación dual. "Se tienen que dar pasos de cara a una estabilidad laboral, en la que la temporalidad, la parcialidad y la precariedad dejen de ser la tónica dominante y se revierta esta situación".

"Mientras el empleo que se cree suponga trabajar para seguir siendo pobre, los precios de los alquileres crezcan por encima del IPC y las hipotecas supongan atarse más de 40 años al pago de una vivienda, la emancipación real no va a ser posible", dicen desde el sindicato.