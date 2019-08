Jorge Fernández habla de su enfermedad: "Llevo más de un año con trastornos"

Jorge Fernández ha compartido este fin de semana una fotografía en la que aparece con el torso desnudo después de una sesión de entrenamiento. El motivo por el que ha publicado esta imagen no es otro que compartir con sus seguidores el trastorno que sufre y, de paso, hacer una petición a todos aquellos que le paran por la calle para decirle que está muy delgado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Fernández (@jorgefdeztv) el 11 Ago, 2019 a las 10:28 PDT

"El objetivo de esta foto, donde no salgo ni guapo (que no es lo que me importa, pero para que veáis que es muy real), es que toda esa gente que por la calle me dice que qué flaco estoy, que a ver si como algo, que me invitan a un buen cocido, etc... vean realmente cómo soy y cómo estoy", ha empezado explicando.

Y ha continuado: "Este último año he perdido 8 o 9 kg debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Cuando tienes el sistema digestivo afectado, tu sistema inmune baja".

"No ayuda mucho por lo tanto a la salud mental y a la preocupación que me genera mi pérdida de peso que la mayoría de la gente, sin conocerme, me diga con el morro retorcido eso de: 'Qué flaco estás, ¿no?'. Tampoco es cuestión de ir uno por uno explicando que llevo más de un año con trastornos intestinales y que por mucho que coma, la comida se fermenta en el estómago y no va donde tiene que ir", ha asegurado el presentador.

Y ha terminado diciendo lo siguiente: "Ahora no me preocupa tanto mi físico, me preocupa curarme y volver a asimilar nutrientes".