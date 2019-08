Muere el actor de 'Walking Dead' Dango Nguyen a los 48 años

El actor Dango Nguyen ha fallecido este fin de semana a los 48 años después de una larga lucha contra el cáncer que padecía. Su popularidad llegó al dar vida a uno de los guardias de seguridad de Woodbury, la ciudad invadida por los caminantes muertos de la serie The Walking Dead.

Además de participar durante varios episodios de la tercera entrega de The Walking Dead, Nguyen trabajó en serie como The Red Road, Banshee o The Originals. Pero antes de dar el salto como actor, Dango Nguyen trabajó durante casi 20 años en el departamento de Bomberos del condado Athens-Clarke en Georgia.

El departamento de bombero ha confirmado a través de Facebook el fallecimiento del que ha sido su compañero durante casi dos décadas: "Lamentamos la pérdida de uno de nuestros antiguos bomberos. Dango Nguyen falleció después de una difícil lucha contra el cáncer. Una vez que eres un bombero, siempre eres parte de nuestra familia".