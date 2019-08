Un sacerdote ruso pierde los nervios y bautiza 'a la fuerza' a un niño

El bautizo no suele ser un rito recordado por los niños que cumplen con en primer sacramento religioso, pero el protagonista de esta historia jamás olvidará ese día. El sacerdote que ofrecía el bautismo perdió los nervios y bautizó al niño de manera violenta.

En las imágenes del suceso, que ocurrió en la ciudad rusa de Gátchina el fin de semana pasado, se puede ver como el clérigo agita al niño y lo introduce por la fuerza en la pila bautismal. Visili Necheporenko, que así se llama el sacerdote, ha sido suspendido.

La madre del niño intenta impedir que el cura continúe maltratando a su hijo, pero no puedo evitar que el rito prosiguiera. La progenitora, Anastasia Alexéyeva, ha relatado para el medio ruso Fontanka que su hijo ha sufrido múltiples "arañazos en el cuello y hombros".

Por su parte, el cura en declaraciones ha dicho que su actitud "no representa ningún peligro". Según el sacerdote el niño no tragó agua, y subraya que durante sus 26 años como clérigo "siempre he bautizado así". "He cumplido con mi deber sacerdotal", sentenció Visili Necheporenko.