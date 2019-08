Kimi Raikkonen, piloto de Alfa Romeo, no ha querido ocultar su cara menos correcta y ha admitido ser fumador y beber alcohol durante varios años en su nueva biografía. El filandés explica que "después de 16 días bebiendo ya no me siento tan bien como antes".

El ganador de un Mundial, apodado 'Iceman' por su frialdad y su justa relación con la prensa y sus seguidores, ha sido muy explícito durante una entrevista en Motorsport.

El piloto explica cómo durante 16 días no paró de beber, entre los GP de España y Baréin. "No podía recordarlo. La mitad de las cosas la gente tuvo que decírmelas. Acabábamos de pasar por Europa y nos divertimos un poco. No fue la primera vez, y era normal para nosotros", explicó.

"Tenía edad suficiente para hacer lo que quisiera. Cuando tienes una familia, eso cambia (...) Todos envejecemos, ¿no? Y después de 16 días bebiendo ya no me siento tan bien como antes. Hay otras cosas en la vida que son importantes para mí hoy", añadió.

El ganador del Mundial de 2007 también admitió otro hábito: ser fumador. Cuando le comparaban con los hábitos de vida de Hamilton, Raikkonen dijo que él no dejó de fumar por ello. "Lo más importante es que sepas por ti mismo lo que es mejor para ti. Si se le anima a hacer algo que cualquier otro piloto está haciendo bien, no funcionará. Sabes lo que es bueno para ti", dijo.

Además, el finlandés no tuvo reparo en admitir que la biografía no la escribió él y que ni siquiera la leyó hasta el día anterior de su publicación. "Normalmente no leo libros. Es muy parecido al colegio para mí. En el colegio tuve que leer algunos libros, pero creo que no terminé ninguno de ellos. Era muy aburrido para mí. No necesariamente por los libros en sí, la lectura me parecía muy estúpida", admitió.

"El día de la publicación hubo un pequeño evento, y la noche anterior lo leí. Sabía lo que contenía porque había leído algunas partes. Pero esa fue la primera vez que tuve todo el libro delante de mí, de la forma en que realmente era, entonces fue cuando lo leí", explicó.